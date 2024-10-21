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埃隆·马斯克的百万美元投票激励：这会改变2024年总统选举的游戏规则吗？

随着2024年美国总统选举倒计时的加剧，一位意外人物以大胆的举措进入政治舞台，旨在激励共和党选民。亿万富翁企业家埃隆·马斯克宣布，从现在到2024年11月5日选举日，每天将有一名幸运的宾夕法尼亚州注册选民赢得100万美元。

埃隆·马斯克的百万美元投票激励：这会改变2024年总统选举的游戏规则吗？

随着2024年美国总统选举倒计时的加剧，一位意外人物以大胆的举措进入政治舞台，旨在激励共和党选民。亿万富翁企业家埃隆·马斯克宣布，从现在到2024年11月5日选举日，每天将有一名幸运的宾夕法尼亚州注册选民赢得100万美元。这一大胆之举是马斯克为推动选民登记并支持共和党的核心理想（包括“言论自由”和“持有武器的权利”）所作出的努力的一部分。

为民主下注100万美元

10月19日，马斯克通过其平台X（前Twitter）分享了这一消息，引发了广泛的兴奋和好奇心。要参与这次比赛，参与者必须签署一份支持这些共和党原则的请愿书。这一前所未有的活动的首位获胜者是约翰·德雷赫，他通过马斯克的政治行动委员会（PAC）“美国PAC”获得了100万美元。该PAC旨在支持与保守价值观保持一致的候选人，包括边境安全和公平的司法制度。

从中立到MAGA的转变

历来，马斯克的政治观点被认为是中立的，他曾支持民主党候选人如巴拉克·奥巴马和希拉里·克林顿。然而，疫情后他的政治轨迹发生了戏剧性的变化。最近，马斯克对拜登总统表达了不满，称他为“湿袜木偶”，并质疑政府对他公司的支持。根据专家的说法，他的激进化似乎是由个人经历和寻求极右翼圈子认可的愿望所推动。

马斯克的关切在2022年变得更加个人化，当时他的女儿公开宣布为跨性别者。他将自己不断变化的政治立场与他所谓的“觉醒心灵病毒”联系起来，这是他在与乔丹·彼得森的对话中使用的术语，表达了他对社会变革的沮丧，认为这些变革直接影响到了他的家庭。

马斯克在特朗普竞选中的新兴角色

最近，马斯克在共和党内扮演了更为积极的角色，并于2024年7月在特朗普前总统遇刺未遂事件后不久公开支持他。马斯克将特朗普的潜在胜利框定为保护民主的关键，甚至暗示俄亥俄州参议员JD·万斯为合适的副总统竞选搭档。马斯克出现在宾夕法尼亚州巴特勒的一场政治集会上，通过自称为“黑暗MAGA”引发了关注，这一术语象征着特朗普议程的更极端版本。

财力与影响力

除了对特朗普的口头支持，马斯克对共和党事业的财政贡献也相当可观。报道指出，自2022年以来，他悄悄地向与特朗普和罗恩·德桑蒂斯相关的共和党团体捐赠了数百万美元。一份最新的文件显示，马斯克在2024年7月至9月期间向美国PAC捐赠了约7500万美元，重点放在像宾夕法尼亚这样的摇摆州——这些地区可能会显著影响选举结果。

马斯克拥有的X平台在他的政治影响力中也扮演了关键角色。该平台成为动员未决定选民并放大保守叙事的强大工具。随着马斯克利用其财富和社交媒体的影响力来左右公众舆论，问题仍然存在：他的创新激励措施和财政支持能否改变11月前的政治格局？

结论：未来的道路

随着选举日的临近，马斯克独特的政治参与方式引发了既有的好奇又有的怀疑。他通过激励选民登记的举动反映出旨在推动共和党理想的战略努力。凭借其在财务和社会方面的巨大影响力，马斯克或许确实有能力以无法预测的方式影响2024年总统选举。随着这一选举戏剧的展开，有一件事是明确的：财富与政治的交汇点正在以引人注目的方式不断演变。

Filed under

共和党 埃隆·马斯克 宾夕法尼亚州 摇摆州 政治影响 特朗普 竞选捐款 美国PAC 美国选举 选民登记 黑暗MAGA
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