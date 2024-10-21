埃隆·马斯克：因支持特朗普而“增加我被暗杀的风险”

埃隆·马斯克因其直言不讳的观点和在科技行业的重要地位而闻名，现在他公开支持共和党总统候选人唐纳德·特朗普。然而，他的这一大胆立场引发了震惊的指控：马斯克声称主流媒体因其政治参与而积极鼓励对他的暗杀。

埃隆·马斯克因其直言不讳的观点和在科技行业的重要地位而闻名，现在他公开支持共和党总统候选人唐纳德·特朗普。然而，他的这一大胆立场引发了震惊的指控：马斯克声称主流媒体因其政治参与而积极鼓励对他的暗杀。

在宾夕法尼亚州的一场集会上，马斯克表达了他参与政治所面临的个人风险。“我通过参与政治在增加我被暗杀的风险。所以，显著增加我被暗杀的风险并参与政治并不是我想做的事情，”马斯克在讲话中说。他强调，虽然他没有“自杀倾向”，但他无法对此保持沉默，“我真的觉得我别无选择，只能这样做，这就是原因，”他补充道。

集会后，马斯克在X上分享了他在宾夕法尼亚州演讲的视频，并写道：“主流媒体通过他们的无情抨击，正在积极鼓励对@realDonaldTrump和现在对我的暗杀。”

对特朗普竞选的财务支持

马斯克对特朗普的支持不仅限于公开背书。这位科技巨头据报至少向前总统的竞选捐赠了7000万美元。除了这笔财务贡献外，马斯克还通过他的政治行动委员会（PAC）推出了一项独特的倡议，向选民提供可观的经济奖励。

马斯克的“美国PAC”承诺向签署支持美国宪法第一和第二修正案的请愿书的个人赠送100万美元——旨在保护言论自由和持枪权。该PAC还在宾夕法尼亚州展开了一场选民登记巡回活动，目的是动员选民支持特朗普。该组织还瞄准宾夕法尼亚州以外的关键州，希望能够影响重要摇摆州的选民。

利用财务激励进行政治参与

这并不是马斯克第一次在政治背景下提供经济奖励。他此前在X上提供47美元，后来又提供100美元给推荐其他人签署支持特朗普竞选的请愿书的人。这一策略标志着一种非传统的选民参与方式，将经济激励与政治行动结合在一起。

鉴于马斯克巨大的影响力和财富，他在2024年选举中的参与引起了广泛关注。虽然一些人将他视为政治格局中必要的颠覆者，但另一些人则批评他的行为，认为他前所未有的财务影响可能扭曲民主进程。

随着2024年总统竞选的升温，马斯克的角色可能会继续成为争议的焦点，他关于媒体煽动威胁的主张以及对特朗普的财务支持只会增加政治戏剧的复杂性。