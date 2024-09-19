EB1A 簽證計劃現在為奧林匹克獎牌獲得者提供了更容易獲得美國永久居留權的途徑。專門從事簽證協助的公關公司 Baden Bower 詳細說明了奧運會的成功如何能顯著提升運動員的職業生涯和移民身份。

通往 EB1A 資格的門戶

EB1A 簽證專為在其領域中具有「非凡能力」的個人設計。該計劃的最新更新認可奧運獎牌作為「一次性成就」，被視為國際認可的獎項，簡化了這些運動員的申請流程。

Baden Bower 的首席執行官 AJ Ignacio 評論道：「奧運成功是全球體育成就的巔峰。承認這一成就對於 EB1A 資格的重要性，顯示了奧運獎牌的價值。」

然而，通過 EB1A 獲得綠卡不僅僅依賴於奧運獎牌。申請者必須證明他們持續為自己的運動做出貢獻，並保持高水平的認可。這確保了美國公民及移民服務局（USCIS）將簽證授予那些可能在美國繼續做出重大貢獻的人士。

新政策導致來自奧運成就運動員的 EB1A 申請增加了 15%，這表明對於運動員職業生涯以外的移民機會的認知有所提高。

專家建議運動員在退休前很久就開始申請過程，以確保他們擁有最強的可持續認可的申請案例。

以奧運成功構建強大的 EB1A 申請

除了獲獎的榮譽外，奧運獎牌還提供了多種機會來加強 EB1A 申請。媒體關注、贊助和持續的競技成功是證明美國公民及移民服務局所需的「持續讚譽」的必要條件。

Baden Bower 在公關領域的角色對運動員至關重要。Baden Bower 利用戰略性的媒體努力和故事講述來提升運動員成就的可見性和影響力，並支持他們的簽證申請。

最新統計數據顯示，與專業人士合作的 EB1A 申請者的批准率比獨立申請者高出 30%，這強調了在這一複雜簽證過程中獲得專業指導的重要性。

克服非獲獎者的挑戰

雖然奧運獎牌獲得者具有明顯的優勢，但 EB1A 也對在其他領域中表現出色的非獲獎者開放。EB1A 的標準要求通過滿足十個基準中的至少三個來證明非凡的能力。

Ignacio 解釋道：「即使沒有獎牌，奧運參與也可以增強 EB1A 申請，特別是與其他重要成就相結合時。我們幫助每位運動員突出他們獨特的優勢，無論是通過學術工作、專利還是領導角色。」

申請者還可以強調他們對運動的獨特貢獻，例如開創新的訓練方法、指導新晉運動員、推動運動科學或幫助全國普及他們的運動。這些努力會形成一個全面的申請，展示出各種貢獻。

USCIS 的數據顯示，40% 的 EB1A 簽證獲批者沒有重大國際獎項，這表明除了奧運參與之外的成就也可以使某人符合該簽證的要求。

策略性公關與 EB1A 成功

隨著越來越多的運動員競爭 EB1A，專業支持變得至關重要。將奧運成就與策略性公關結合起來，使運動員能夠顯著提高他們在美國獲得未來的機會。

Ignacio 說：「目標是展示申請者在其運動中的全面影響力。」我們的活動確保客戶的成就得到充分認可，增強他們的簽證申請。

Baden Bower 的技術包括通過演講、合作和指導角色將客戶定位為領導者，超越標準的公關策略。去年，Baden Bower 管理的 EB1A 申請的批准率達到 75%，遠高於全國平均水平。其有效的公關策略不僅改善了簽證的即時結果，還為未來的教練、創業或教育機會打開了大門。

EB1A 簽證為精英運動員和其他頂尖專業人士提供了獲得美國居留權的機會。策略性的規劃和專業的建議能使那些在各自領域領先的人的美國生活夢想成為現實。