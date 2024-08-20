安東尼·布林肯宣布以色列同意加薩停火過渡提案，呼籲哈馬斯接受

在與以色列-哈馬斯衝突相關的一項重大進展中，美國國務卿安東尼·布林肯最近宣布，以色列已接受一項解決停火談判差距的提議，並要求哈馬斯在本週晚些時候舉行的進一步會談之前接受同一提議。

布林肯在特拉維夫對記者證實，總理本傑明·內塔尼亞胡已支持這項過渡提案，並呼籲哈馬斯也同意該提案。

但是，儘管以色列接受了該提議，但由於哈馬斯尚未同意，重大障礙仍然存在。談判人員仍在研究協議實施的具體細節。布林肯指出了情況的緊迫性，表示任何干預事件都可能使這一進程複雜化甚至脫軌。

不過，布林肯強調，雙方需要在美國、埃及和卡達調解人的支持下共同完成協議的實施。 他還強調，下一步是哈馬斯批准該提議，然後就如何簽署該協議進行詳細談判。

與此同時，哈馬斯批評該提議缺乏永久停火併為囚犯交換引入新條件。該組織指責內塔尼亞胡阻撓協議，並呼籲實施美國總統拜登提出的三階段計畫。

安東尼布林肯訪問以色列

此前，美國國務卿安東尼·布林肯最近第九次訪問特拉維夫，這是自10月戰爭爆發以來的第九次訪問。他此行的目的是推動有關人質協議和停火協議的討論。

但是，以色列總理內塔尼亞胡在多項要求上堅持了堅定立場，強調雖然可以有一定的靈活性，但某些安全原則必須保持不妥協。