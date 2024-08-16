巴基斯坦在世衛組織發出警報后報告了三例猴痘病例

在世界衛生組織（WHO）發佈關於猴痘病毒的全球警報幾天后，巴基斯坦開伯爾-普赫圖赫瓦省的衛生當局週五宣布發現三例猴痘病例。 據路透社報導，這些患者在從阿拉伯聯合大陸國抵達時被發現被感染，由衛生部門確認。 世界衛生組織最近將猴痘的最新疫情歸類為國際關注的突發公共衛生事件，該事件是由該病毒新變種的出現引發的。 影響巴基斯坦患者的具體變異沒有立即披露。 在衛生警報升級之前，剛果民主共和國（DRC）和鄰近地區報告的猴痘病例大幅增加。 自 2022 年以來，世衛組織已在 116 個國家記錄了至少 99,176 例猴痘病例和 208 例死亡。 也可以參考： 什麼是猴痘？ 瑞典報告了非洲以外首例病毒感染病例 – 以下是預防方法

了解猴痘病毒

猴痘，以前稱為猴痘，是一種病毒感染，通常會自行消退，但在脆弱人群中可能會很嚴重。 感染表現為發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、精力不足和淋巴結腫大等癥狀。 此外，患者會出現痘樣皮疹，通常持續兩到三周。 雖然猴痘通常是自限性的，但它可能是致命的，特別是在兒童和免疫系統受損的個體中。 目前的警報是由於猴痘病毒 （MPXV） 的分支 Ib 的傳播，該病毒主要通過性接觸傳播。

對印度的影響

週四在瑞典首次報告的非洲以外地區爆發的Ib mpox分支的傳播，由於全球旅行連通性，對其他國家構成了潛在風險。 在 2022 年疫情期間，印度出現了猴痘病例，主要是不太嚴重的分支 II 變體。 最初的病例是在來自喀拉拉邦的旅行者中發現的，但後來感染蔓延到德里的個人，這些人最近沒有國際旅行史。 根據世衛組織的數據，印度報告了至少27例確診病例和1例死亡。 也可以參考： 為什麼「猴痘」被宣佈為全球緊急狀態？ 它的原因和癥狀解釋