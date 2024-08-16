星期日, 18 8 月, 2024

巴基斯坦確認互聯網“修補”，因為中斷情況增加

巴基斯坦確認互聯網“修補”，因為中斷情況增加

據《黎明報》報導，經過數月對可能導致該國互聯網中斷的“防火牆”的猜測，巴基斯坦IT部長週四證實，政府確實正在升級其“網络管理系統”，以“應對網路安全威脅”。 儘管資訊技術和電信國務部長沙扎·法蒂瑪·卡瓦賈（Shaza Fatima Khawaja）使用的語言有些含糊不清，但這是政府首次正式承認其行動。 這些行為被歸咎於各種問題，包括流覽速度慢、任意社交媒體和 WhatsApp連接中斷。 據 Dawn 報導，到目前為止，官方利益相關者要麼假裝不知道這些問題，以回應公眾和媒體的擔憂，要麼將問題歸咎於電信和互聯網服務提供者，甚至 Meta。 週四，用戶在訪問包括WhatsApp在內的社交媒體平台時繼續面臨問題。 Downdetector 是一個跟蹤即時互聯網中斷的網站，它報告說，在中午到下午 1 點之間，關於影響 WhatsApp、YouTube、Facebook 和 Instagram 的中斷的投訴量異常多。 此外，PTCL、Zong 和 Nayatel 等互聯網服務提供者全天都經歷了服務中斷。 法蒂瑪在參議院資訊技術和電信常務委員會會議后對記者說，政府已要求PTA和其他機構提供有關互聯網中斷的報告。 「互聯網永遠不應該慢。我們一直在談論將5G技術帶到巴基斯坦。毫無疑問，關於提高互聯網速度的對話正在進行中，“她說。 當被問及「防火牆」一詞時，由於缺乏官方信息，公眾曾用它來描述互聯網問題，這位部長表示，這種情況“不成比例”。 必讀： 日本緊急警報：數千人在風暴威脅中撤離 “政府一直在運行一個網路管理系統。該系統現在正在升級，「她補充說。 她進一步將此次升級描述為全球範圍內提高互聯網安全性的“例行演習”，但沒有詳細說明哪些其他國家已經實施了類似的系統。 “鑒於巴基斯坦的網路安全攻擊，政府有權採取措施保護其利益 正面臨。早些時候，在參議院委員會會議上，立法者指出，互聯網中斷正在嚴重影響在線業務。PML-N參議員Afnanullah Khan指出，該國已經在努力應對嚴重的經濟危機，未解決的互聯網問題可能導致IT行業出口大幅下降。資訊技術和電信部部長艾莎·胡梅拉·喬杜里（Aisha Humera Chaudhry）在會議上表示，雖然寬頻連接運行正常，但移動數據使用者正在經歷中斷。PTA官員告訴委員會，電信監管機構正在「評估這個問題」，一旦評估完成，該部將在兩周內有更清晰的畫面。然而，據 Dawn 報導，在聯繫時，PTA 的一位發言人聲稱不知道使用者週四面臨的連接問題。 （來自 ANI 的輸入）另請閱讀： 臺灣遭受強大的 6.3 級地震襲擊：報告和分析

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