俄羅斯總統弗拉基米爾·普京在最近一次公開露面時，因多次抓臉和背部而引發了新的健康擔憂。這位72歲領導人的行為引起了廣泛關注，當時他在巴什科爾托斯坦共和國首府烏法會見體育官員，並參觀了一個新建的擊劍中心。普京被觀察到揉搓後腦勺並搔癢，這使得外界對其健康狀況產生了猜測，特別是在一系列住院訪問之後。

這些事件發生之際，克里姆林宮剛剛駁斥了有關普京健康的謠言，堅稱他身體狀況良好。俄羅斯國家媒體也重申了這一點，表示他的醫療約診是“例行公事”，並與任何嚴重的健康問題無關。普京曾被傳接受過肉毒桿菌素治療以保持年輕外貌，之前他也曾被看到在其他活動中抓癢，進一步加劇了外界的猜測。

普京此次訪問期間還伴隨著嚴格的安全措施，對當地學校造成了干擾。孩子們被指示留在家中上網課，一些學校稱病毒感染風險是這樣做的原因。然而，這與普京參加“俄羅斯——體育大國”論壇的時間恰好重合，他在論壇上會見了殘奧會運動員並批評西方國家將體育政治化。

在論壇期間，普京還表達了對俄羅斯貧困兒童參與體育活動時面臨的經濟障礙的關注。他呼籲恢復蘇聯時代為有天賦的年輕運動員提供免費培訓的體系，並對現在家庭需要為體育活動支付費用表示遺憾。普京回憶了自己的童年，強調如果當時他的家庭需要承擔費用，他不可能成為蘇聯桑搏和柔道的體育大師。他敦促當局確保低收入和大家庭的孩子能夠免費參加體育活動。

這次罕見的公開露面，以及抓癢事件，進一步加劇了對普京健康的猜測，並引發了對他體育和教育政策的討論。