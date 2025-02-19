教宗方济各担心死亡，”可能无法”度过最近的健康危机：报告

随着教宗方济各面临不确定的未来，他的重点已经从推动改革转向确保他的倡议得以持久。如果他从病中恢复或不恢复，未来几个月可能会决定教宗职务的未来以及教会未来几年的发展方向。

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教宗方济各健康状况恶化，引发了人们对天主教会未来的日益担忧。这位88岁的教宗正在与严重的支气管炎和肺炎作斗争。在最近住院之后，教宗据报道急于完成重要决定，因他担心自己的健康可能无法恢复。

教宗方济各的健康危机

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近年来，教宗方济各的健康一直是人们关注的焦点，教宗的年龄和过去的病史对他继续领导教会的能力产生了很大影响。他最近因严重的支气管炎和肺炎住进了罗马的杰梅利医院，这使他取消了多项公开活动。尽管他努力履行职责，但最近的一次CT扫描显示出双侧肺炎，这加剧了人们对他预后的担忧。

报告指出，教宗方济各正在经历剧烈的疼痛，并私下表达了他可能无法从这次住院中恢复过来的担忧。他的医生已下达了严格的命令，其中包括禁止他发表通常的“天使报喜”讲道，这是一个罕见且令人不安的发展。

迅速采取行动确保他的遗产

随着健康状况的恶化，教宗方济各将重点放在了最终落实一些关键倡议上，以确保他的遗产得以延续。其间一个重要举措是将亲密盟友任命到教会的关键职位上。他的进步性教宗生涯以推动包容性改革和处理神职人员性侵案件而闻名，尽管他面临支持与反对的声音。

为了影响教会的未来，方济各采取了战略性的任命，例如延长乔瓦尼·巴蒂斯塔·雷枢机的任期，使其继续担任枢机院院长。这个职位在教宗选举（教宗选举会议）过程中至关重要，最终会选择教宗的继任者。延长雷枢机的任期，并绕过原定的投票，被认为是教宗试图直接影响选举结果的一项行动。

选举会议中的政治影响

教宗选举会议（枢机院会议）是一个秘密的枢机团体，负责选举新的教宗，可能会受到不同派系的影响，包括政治力量。一些观察人士指出，尤其是来自欧洲大国的政治影响可能会影响方济各继任者的选举，越来越多的呼声要求选举一位不那么对抗的教宗。

历史性任命：拉斐拉·彼得里尼修女

在一项开创性的举措中，教宗方济各任命拉斐拉·彼得里尼修女为梵蒂冈城的首位女性总督。她的任命将于3月1日生效，标志着教宗改革努力中的一个重要里程碑。尽管有人质疑宣布此事的时机，因为它是在教宗健康问题的担忧之后，但也有可能与费尔南多·费尔赫兹·阿尔萨加枢机的80岁生日有关，这使他不再有资格担任该职务。

为教会的未来做好准备

随着教宗方济各面临不确定的未来，他的重点已经从推动改革转向确保他的倡议得以持久。如果他从病中恢复或不恢复，未来几个月可能会决定教宗职务的未来以及教会未来几年的发展方向。