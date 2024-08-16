日本緊急警報：數千人在風暴威脅中撤離

日本部分地區的居民被命令撤離，隨著颱風安培接近 東京附近的海岸，一些房屋斷電。 根據聯合颱風預警中心（JTWC）的數據，這場位於大東京橫須賀東南121海裡處的風暴已經增強到相當於4級颶風的強度，風速高達每小時212公里（131英里/小時），以18公里/小時（11英里/小時）的速度向北移動。 颱風安比勒在過去兩天里迅速增強，部分原因是在非常溫暖的水域上移動，這增加了空氣中的水分並助長了颱風。 預計這場風暴將在未來12小時內繼續增強，可能在經過日本附近時達到頂峰。 為了應對颱風的到來，沿海城市Isumi的當局已向近17,000戶家庭發出了疏散通知，特別敦促老年人和殘疾人等弱勢居民尋求安全。 預計這場風暴將在週五晚些時候襲擊該地區，帶來強風和大雨。 東京以南的橫濱市也發佈了類似的通知，當局警告說，所有居民都應該做好撤離的準備。 據電力公司東京電力公司稱，截至週五早上，隨著沿海地區的雨風加劇，已有一千多戶家庭斷電。 為了應對這場風暴，鐵路和航空公司正在取消夏季旅遊旺季的服務。 必讀： 日本首相岸田將在自民黨退出競選后辭職 據日本廣播協會（NHK）報導，日本航空公司（Japan Airlines）和全日空航空公司（All Nippon Airways）已經取消了約500個飛往首都羽田和成田機場的航班。 由於颱風「安皮爾」，日本的鐵路網路也面臨中斷，有六條子彈頭列車線路暫停服務或警告嚴重延誤，其中包括連接東京和大阪的主要路線東海道線。 氣象官員警告說，日本北部和東部將出現惡劣的天氣條件，包括強風、波濤洶湧的海面、大雨以及可能的洪水和山體滑坡。 當局敦促公眾採取必要的預防措施，併為風暴的影響做好準備。 據日本氣象廳稱，預計風暴的中心將保持在略微離岸，因為它轉向東北方向並遠離日本。 如果它停留在近海，只刷海岸，它可能會對日本產生較小的影響，給包括東京在內的一些地區帶來雨和風。 但是，如果改變方向以使中心更接近海岸甚至登陸，它可能會產生更強的影響。 預計風暴將在當地時間週六早上減弱，並在周末進入較涼爽的水域時消退。 （來自 ANI 的輸入）另請閱讀： 哥倫比亞大學校長在加沙抗議爭議中辭職