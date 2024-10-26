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星期六, 26 10 月, 2024
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普京声称派遣朝鲜军队完全是俄罗斯的内部事务

普京总统强调，俄罗斯是否可能使用朝鲜军队完全是其自己的决定，并强调在北约讨论的背景下，莫斯科有权确保其安全。

普京声称派遣朝鲜军队完全是俄罗斯的内部事务

在周五的一份大胆声明中，普京总统重申，派遣朝鲜军队的决定完全是俄罗斯的内部事务。这一声明是对美国报告的回应，该报告指出朝鲜已向俄罗斯派遣了大约3,000名士兵，可能用于部署在乌克兰。西方国家将此举解读为当前冲突中的一次重大升级。

普京的言论发生在东欧紧张局势加剧之际，尤其是关于乌克兰加入北约的愿望。他表示，如果乌克兰寻求北约成员资格，俄罗斯有权采取必要措施以保障自身安全。普京在接受俄罗斯国家电视台采访时表示：“当我们需要做出决定时，我们会决定……但这是我们主权的决定，是否执行，是否需要，这都是我们的事务。”普京补充说：“这是我们自己的事情。”

克里姆林宫的立场反映出更广泛的地缘政治叙述，西方认为乌克兰有权通过与北约的联盟或独立联盟确保其安全。普京强调，西方国家越早承认他们对俄罗斯的处理方式的局限性，对各方，包括西方自己，越有利。

朝鲜在冲突中的角色

来自乌克兰军事情报的报告显示，首批在俄罗斯受训的朝鲜单位已被部署在库尔斯克地区。该地区爆发了重大冲突，尤其是乌克兰军队在8月份取得进展之时。朝鲜军队的潜在部署代表了一种战略伙伴关系，可能影响战争的动态。

今年六月，在访问平壤期间，普京与朝鲜领导人金正恩通过了一项全面战略伙伴关系协议，正式确立了两国的军事合作。该协议包括一项共同防御条款，规定如果任何一国受到攻击，另一国将提供军事和其他形式的援助。

美国的回应与持续的紧张关系

虽然普京并未否认美国关于朝鲜军队部署的说法，但他为俄罗斯管理其防御关系的权利辩护。他指责西方加剧了乌克兰的局势，并重申俄罗斯在决定其军事战略上的主权。

Filed under

世界新闻 乌克兰冲突 弗拉基米尔·普京 朝鲜军队
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