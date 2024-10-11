最高法院解除禁令後，X 在巴西恢復營運：導致關閉的原因

巴西最高法院已解除對X（前身為Twitter）的禁令，允許由埃隆·馬斯克擁有的平台自10月8日起在該國恢復運營。這一決定是在X同意遵守法院命令後作出的，其中包括支付罰款並根據巴西法律任命當地代表。此舉標誌著馬斯克與巴西法官亞歷山大·德·莫拉埃斯之間長達數月的僵局結束。

莫拉埃斯法官在該公司支付2800萬雷亞爾（約合510萬美元）的罰款後，批准X立即恢復運營。此外，X承諾任命一名當地代表，這是持續衝突中的關鍵問題。巴西電信監管機構Anatel被指示確保X的服務在24小時內恢復。該平台在巴西擁有超過2000萬用戶，使其成為該公司全球第五大市場，僅次於日本、印度、印尼和英國。

馬斯克與司法的對立

X的最初禁令於8月30日下達，當時該平台未能在24小時內任命一名巴西代表。此前有指控稱，X未能遵守法院此前的命令，阻止某些被指控散佈虛假信息的賬戶。馬斯克公開批評莫拉埃斯法官，稱他為“巴西獨裁者”，並呼籲彈劾他，這使得雙方的緊張關係加劇。

2023年4月，馬斯克的全球政府事務團隊對於被迫在沒有明確理由的情況下封鎖巴西的受歡迎賬戶表示擔憂。馬斯克聲稱，這種審查違反了他始終堅持的言論自由權。然而，儘管他自稱是“言論自由的絕對主義者”，X在包括印度在內的其他國家也遵守了類似的政府命令。

莫拉埃斯法官的角色與爭議

亞歷山大·德·莫拉埃斯法官處理了巴西的多起高調案件，包括對前總統雅伊爾·博索納羅的調查，他一直是一個具有爭議的人物。他命令X封鎖與散佈虛假信息相關的賬戶，認為這對巴西民主構成了嚴重威脅。由於X不服從命令，莫拉埃斯法官對該平台處以罰款，並凍結了馬斯克的Starlink衛星互聯網服務的資產。

莫拉埃斯法官並非首次捲入爭議。2022年，他因Telegram未能配合調查而下令暫時禁止該消息應用程式，儘管該禁令後來被解除。尤其是關於科技平台的裁決，引發了關於監管與言論自由之間平衡的辯論，巴西右翼政治圈內的許多人指責他有偏見。

馬斯克的挑戰與更大的戰鬥

馬斯克公開違抗莫拉埃斯的一些裁決，拒絕通過Starlink封鎖X的訪問，並挑戰巴西司法系統的權威。政府與科技巨頭之間的內容監管之爭已成為全球問題，而巴西現在處於辯論的中心。總統盧拉·達席爾瓦的政府支持莫拉埃斯，強調即使涉及億萬富翁，也必須執行法院裁決並維護法治。