未能在法律代表期限內完成後，巴西將暫停馬斯克的 X（前身為 Twitter）

在該平台的億萬富翁埃隆馬斯克公開批評德莫賴斯法官後，巴西與 X 之間的衝突加劇。馬斯克在X的貼文中給這位法官貼上了「暴君」和「獨裁者」的標籤，並指責他是「冒充法官的罪犯」。

巴西準備暫停社交媒體平台 X（以前稱為 Twitter）的服務，因為該公司未能在巴西最高法院規定的最後期限前任命在該國的法定代表人。該截止日期是晚上 8 點 07 分。當地時間週四（2307 GMT）。

根據巴西法律，所有網路公司都必須在該國擁有法定代理人。這確保了可以傳達法律決定並可以採取必要的行動。然而，在面臨最高法院法官亞歷山大·德·莫賴斯 (Alexandre de Moraes) 的逮捕威脅後，X 最近撤銷了其在巴西的法律代表。

法院要求 X 在周四晚上之前任命一名新代表，否則將面臨暫停其服務的情況。 X 沒有遵守這項命令，導致其在巴西的業務即將關閉。

是什麼引發了爭議？

在該平台的億萬富翁埃隆馬斯克公開批評德莫賴斯法官後，巴西與 X 之間的衝突加劇。馬斯克在X的貼文中給這位法官貼上了「暴君」和「獨裁者」的標籤，並指責他是「冒充法官的罪犯」。

核心問題是德莫賴斯能否迫使 X 封鎖某些被指控傳播錯誤訊息的帳號——馬斯克譴責這項要求是審查制度。許多有問題的帳戶都與極右翼前總統賈爾·博爾索納羅的支持者有關，其中一些對他在 2022 年選舉中落敗提出異議。

馬斯克對法院的命令提出質疑，並宣布計劃重新激活被封鎖的帳戶，這導致德莫賴斯對馬斯克發起調查，指控其散佈虛假新聞和涉嫌妨礙司法。

星鏈面臨財務凍結

除了X的麻煩之外，馬斯克的衛星網路公司Starlink在巴西也面臨挑戰。該公司報告稱，德莫賴斯法官已下令凍結其財務，並禁止其在該國進行金融交易。 Starlink聲稱這項命令不合理，並準備透過法律途徑解決該問題。

在錯過最後期限後，X 發布了一份聲明，表示預計將關閉巴西的服務。該公司強調其對保護言論自由的承諾，並表示：“與其他社交媒體和技術平台不同，我們不會秘密遵守非法命令。”

X 是巴西的一個流行平台，是重要的溝通工具，特別是對政治人物而言。其服務的暫停可能會對其巴西用戶群產生相當大的影響。