欧盟将对伊朗因向俄罗斯提供弹道导弹实施制裁

欧盟即将对伊朗实施制裁，原因是其向俄罗斯提供弹道导弹，制裁对象包括若干个人和实体。此举是美国和英国在德黑兰与莫斯科之间的军事关系加深背景下采取的类似行动。

据报道，欧盟正在准备实施一套针对伊朗的新制裁措施，理由是其向俄罗斯供应弹道导弹。这一行动被视为欧盟对伊朗与俄罗斯之间日益加深的军事合作，特别是在乌克兰战争持续进行的背景下的回应。

知情人士表示，第一轮制裁将重点针对约十名个人和法律实体，包括参与伊朗导弹计划的工程、冶金和航空公司。这些措施旨在阻碍伊朗向俄罗斯提供先进军事技术的能力，俄罗斯在其军事行动中一直在利用这种支持。

欧盟的制裁方案被认为是一系列行动的第一步，当前正在讨论其他限制性措施。这些制裁措施将与美国和英国已经对伊朗采取的其他行动并行，旨在限制其在冲突中的角色。

美国施压盟友跟进

美国政府在此问题上也采取了强硬立场，已于9月10日确认伊朗向俄罗斯提供了弹道导弹。这一确认标志着两国关系的新阶段，引发国际担忧。作为回应，华盛顿宣布了对伊朗的制裁，并鼓励其盟友采取相应行动。

除了针对俄罗斯的导弹供应实施制裁外，美国还敦促其伙伴考虑对伊朗最近参与袭击以色列的行为采取惩罚性措施。华盛顿表示需要对伊朗在中东的军事行动以及其对俄罗斯在乌克兰的持续战争的支持采取统一的全球响应。

伊朗与俄罗斯日益加深的军事关系

德黑兰与莫斯科之间日益加深的军事关系已成为西方国家的重大地缘政治担忧。伊朗向俄罗斯供应弹道导弹被视为冲突中的危险升级，违反了国际规范。虽然美国和英国已经独立采取行动对俄罗斯和伊朗实施制裁，但欧盟的最新举动表明国际社会正协同努力限制对俄罗斯的军事支持。

欧盟官员在各种外交活动中向伊朗领导层施加压力。例如，9月23日，欧盟理事会主席查尔斯·米歇尔在纽约会见了伊朗总统马苏德·佩泽什基安，俄罗斯导弹供应是讨论的中心议题。米歇尔强调了欧盟对伊朗在俄罗斯对乌克兰战争中日益参与的关切。

预计将有进一步制裁

针对伊朗的制裁方案标志着欧盟对其向俄罗斯提供弹道导弹的首次重要回应，但预计在接下来的几周内还会采取更多行动。随着西方盟国加大对伊朗和俄罗斯的压力，欧盟的战略旨在破坏供应链，进一步在经济和外交上孤立这两个国家。