民主党与共和党——它们之间有多大的不同？

美国选举即将来临。两大主要政党再次正面交锋，争夺至高无上的权力。本文将深入探讨美国两大主要政党的信仰、杰出领导人和历史——民主党和共和党。

一般区别

首先，人们普遍认为民主党被视为自由派，而共和党则被视为保守派。民主党相信政府在制定经济政策、支持法规和社会福利计划中应有更大的参与。而共和党则认为，经济福利需要的政府干预应尽量减少。这一对立观点取决于他们在税收政策上的立场。民主党主张采用累进税制来资助政府扩大的角色。同时，共和党支持所有人的减税政策。

共和党相信应将最大预算分配给军队。他们积极追求国家安全利益，甚至愿意成为单边行动者，而民主党则在这里持相反观点，认为应支持多边主义。在社会问题上，民主党寻求比共和党更多的自由，共和党则相信应沿循传统道路，支持政府在此类情况下的干预。

在地理统治方面，民主党控制大城市，而共和党则在乡村地区更受欢迎。

政党的信仰

民主党

民主党被称为相信进步政策的自由派。它信奉社会和经济平等，支持政府在经济中更大的干预，但反对公民在非经济活动中的私人参与。民主党为少数族裔的民权和基本权利而斗争，承诺保障个人的安全。民主党支持社会福利计划，包括医疗补助和食品券。为了资助这些福利计划，民主党主张累进税制。此外，民主党还支持环境保护，反对枪支暴力、支持宽松的移民法和工人权利。

共和党

尽管共和党的创始人拒绝允许各州和地区奴役的权利，但现代共和党通常在大多数情况下倡导州权高于联邦权威，反对联邦在传统由州和地方治理的领域（如警务和教育）中的干预。与民主党一样，共和党高度分散，导致在某些问题上的观点多样化。然而，相比民主党，共和党在国家层面上往往更具意识形态统一性。

共和党提倡减税，认为这是一种增强经济和个人经济自由的手段。他们反对政府对经济的广泛监管，反对政府资助的社会项目和旨在增强工人权利的政策。许多共和党人（尽管不是全部）在某些领域支持对公民私人非经济生活的更大政府监管，例如堕胎。然而，大多数共和党人也坚决反对枪支管制立法。共和党通常比民主党更倾向于支持在公立学校进行有组织的祷告，并反对法律承认同性恋者和女同性恋者的平等权利。

政党的颜色代码

在英国，传统上蓝色代表保守党，而红色代表共和党。使用颜色来代表政党的做法通过电视新闻广播而流行，这些广播在总统选举期间使用了颜色编码的地图。然而，由于不同媒体使用了不同的颜色方案，未能实现标准化。

在2000年美国总统选举及确定获胜者的漫长过程中，主要新闻机构将红色分配给共和党，蓝色分配给民主党。这些颜色关联自此变得持久。我们今天所认识的颜色编码是在2000年选举中确立的，尤其是在《纽约时报》和《今日美国》发布了他们的第一张全彩图选举地图之后。根据高级图形编辑阿奇·蔡的说法，《纽约时报》选择红色作为共和党的代表，因为“红色以‘r’开头，而共和党以‘r’开头”，这使其感觉更自然。此次选举一直拖延到12月中旬，巩固了民主党与蓝色和共和党与红色的关联——这种标记可能会在可预见的未来持续存在。

知名人物

民主党

杰出的民主党总统包括富兰克林·D·罗斯福、约翰·F·肯尼迪、林登·B·约翰逊和巴拉克·奥巴马。富兰克林·D·罗斯福（FDR）不仅是民主党人物，也是美国历史上任期最长的总统，从1933年3月4日到1945年4月12日，共任职四个任期，总共12年。他在大萧条和第二次世界大战期间的领导对国家产生了持久影响，他的延长任期促使了第22条修正案的通过，该修正案限制总统任期为两届。

2016年，希拉里·克林顿创造历史，成为第一位获得美国主要政党总统提名的女性，尽管她输掉了选举。肖莉·奇祖姆在1968年成为第一位当选国会的非洲裔女性，而南希·佩洛西在2007年成为第一位女性众议院议长。

民主党总统总数：16位

任期最长：富兰克林·D·罗斯福（FDR）担任总统12年，从1933年3月4日到1945年4月12日。他是唯一一位超过两届任期的美国总统，他领导国家度过了大萧条和第二次世界大战。

共和党

杰出的共和党总统包括西奥多·罗斯福、德怀特·D·艾森豪威尔、罗纳德·里根和乔治·W·布什。尽管许多共和党总统完成了两个任期，但没有一位超过乔治·华盛顿的八年任期限制，后者在第22条修正案中得到正式化。艾森豪威尔是一位二战英雄，从1953年到1961年担任总统，在战后繁荣和冷战紧张时期领导国家。

共和党总统总数：19位

任期最长：德怀特·D·艾森豪威尔从1953年1月20日到1961年1月20日完成两个完整的任期。然而，没有一位共和党总统任职时间超过标准的两个任期，即8年。

美国历史上任期最长的总统

美国历史上任期最长的总统是富兰克林·D·罗斯福，他任职12年，这是美国历史上无可比拟的任期。尽管民主党和共和党主要主导了总统职位，但早期美国历史中也有来自各种现已解散政党的领导人。

美国选举将于11月5日举行，结果将在11月6日公布。今年，卡马拉·哈里斯代表民主党参选，唐纳德·特朗普将代表共和党参选。