炸彈威脅促使貝魯特大樓和挪威大使館疏散

在另一起事件中，貝魯特市中心的一棟建築（半島電視台辦公室和挪威大使館所在地）因炸彈威脅而被疏散。半島電視台駐黎巴嫩分社社長馬贊·易卜拉欣透露，該大樓的管理部門已收到多次警告，促使大使館和媒體網路辦公室撤離。

在另一起事件中，貝魯特市中心的一棟建築（半島電視台辦公室和挪威大使館所在地）因炸彈威脅而被疏散。半島電視台駐黎巴嫩分社社長馬贊·易卜拉欣透露，該大樓的管理部門已收到多次警告，促使大使館和媒體網路辦公室撤離。

挪威外交部發言人拉格希爾德·西門斯塔德證實了此次疏散，並指出這是由於可信的炸彈威脅。情況仍在調查中，當局尚未透露更多有關威脅來源的細節。

隨著以色列繼續在加薩進行軍事行動，這一系列事件凸顯了該地區緊張局勢不斷升級，人們對平民傷亡和更廣泛的地緣政治影響的擔憂日益加劇。