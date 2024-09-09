為什麼 Google 第二次面臨反壟斷審判？

Google 將於 9 月 9 日（星期一）在維吉尼亞州亞歷山大市出席美國反壟斷檢察官的聽證會。在此次會議中，司法部將試圖證明該公司在在線廣告技術領域妨礙了競爭。這標誌著搜尋巨頭與司法部的第二次近期對決。

Google 將於 9 月 9 日（星期一）在維吉尼亞州亞歷山大市出席美國反壟斷檢察官的聽證會。在此次會議中，司法部將試圖證明該公司在在線廣告技術領域妨礙了競爭。這標誌著搜尋巨頭與司法部的第二次近期對決。

檢察官聲稱，Google 對支持新聞和信息在網站上分發的技術架構擁有顯著控制，並且每秒處理超過 15 萬筆在線廣告銷售。

這個案件對於尋求挑戰大科技公司中被認為的壟斷行為的美國反壟斷監管機構至關重要，這一任務在特朗普和拜登兩屆政府中都一直持續進行。

Google 是否策略性地主導了網站廣告工具？

司法部指控 Google 採用了複雜的策略來主導網站廣告工具，包括收購其他公司、對客戶使用其工具施加限制，以及操縱廣告拍賣。

作為回應，Google 否認這些指控，聲稱這些指控誤解了公司在發展技術和支持客戶方面的法律努力。該公司還主張，檢察官忽略了數字廣告市場已經轉向應用程序和連接電視的事實，而在這些領域 Google 面臨著重大競爭。

如果聯邦法官雷奧妮·布林克瑪（Leonie Brinkema）確定 Google 違反了法律，她將考慮檢察官要求 Google 至少剝離 Google Ad Manager 的請求，這是一個涵蓋 Google 廣告伺服器和廣告交易所的平台。

金融分析師 Wedbush 報告說，Google 的廣告技術工具在 2020 年貢獻了 200 億美元，即公司總收入的 11%，以及約 10 億美元，即該年營業利潤的 2.6%。根據 Wedbush 的研究和法庭文件，2020 年 Ad Manager 代表了 4.1% 的收入和 1.5% 的營業利潤。最新數字已從法庭記錄中刪除。

大型科技壟斷在接受審查

Paul, Weiss 的合夥人 Karen Dunn，作為數位知名民主黨人（包括副總統卡馬拉·哈里斯）的辯論準備的關鍵人物，正在領導 Google 的辯護團隊。

政府的法律團隊由經驗豐富的訴訟律師 Julia Tarver Wood 指導，她去年加入了司法部。她曾在 Paul, Weiss 工作，代表過包括美國國際集團、萬事達卡和 Amazon.com 在內的客戶。

預計這場持續數周的審判將包括 Google 及其數字廣告行業競爭對手的證詞，例如 Trade Desk 和 Comcast，以及 News Corp 和 Gannett 等出版商，這些出版商根據檢察官的說法，受到了 Google 行為的負面影響。

此案是針對疑似大科技壟斷行為的一系列廣泛行動的一部分。最近，司法部在一起關於 Google 在線搜索主導地位的單獨案件中取得了判決，並且還起訴了 Apple。此外，美國聯邦貿易委員會也在追究 Meta Platforms（Facebook 的母公司）和 Amazon 的案件。