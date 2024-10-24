Home
Explore
Settings

Settings

×

Reading Mode

Adjust the reading mode to suit your reading needs.

Font Size

Fix the font size to suit your reading preferences

Language

Select the language of your choice. NewsX reports are available in 11 global languages.
Select Language
星期四, 24 10 月, 2024
Live Tv
we-woman
Advertisement

為何波音工人在面對35%加薪提議的情況下仍選擇罷工？

波音工廠工人選擇繼續罷工，並果斷投票反對一項包含四年內大幅35%加薪的合約提議。這一決定引發廣泛關注，特別是在這家航空巨頭面臨持續財務困難的背景下。

為何波音工人在面對35%加薪提議的情況下仍選擇罷工？

波音工廠工人選擇繼續罷工，並果斷投票反對一項包含四年內大幅35%加薪的合約提議。這一決定引發廣泛關注，特別是在這家航空巨頭面臨持續財務困難的背景下。

該提議被拒絕對新上任的首席執行官凱利·奧特伯格（Kelly Ortberg）來說是一次重大打擊，他曾承諾改善與工廠員工的關係，並穩定這家財務困難的航空巨頭。然而，工人的不滿不僅僅局限於合約上的數字。

不滿情緒的歷史

合約被拒的背後源於工人心中根深蒂固的不滿，其中許多人感到在過去的談判中被虧待。十年前，波音在面臨搬遷生產威脅時推動了一項取消傳統養老金的協議。這一經歷留下的餘痛在當前的僵局中扮演了重要角色。

工會首席談判代表喬恩·霍爾登（Jon Holden）描述了這一經歷對工人造成的情感影響。“這些會員經歷了很多，內心有些深刻的傷痛，”他在投票後表示，強調需要重新談判來修補公司與員工之間的關係。

對公平報酬的需求

儘管35%的加薪看似慷慨，但工人要求更多。工會要求40%的加薪以及恢復確定福利養老金，這將為員工提供長期的安全和穩定。對許多工人來說，提議中的加薪無法充分補償多年來隨著通脹停滯的工資增長。

此外，工人對波音的優先事項表示不滿，他們指出，儘管工資滯後，但公司卻投入數十億美元進行股票回購和高管獎金。這種差距激起了員工的憤怒和背叛感，進一步推動了他們決定罷工的動機。

經濟壓力與生產停滯

罷工自9月13日開始，導致了嚴重的中斷，停止了包括737 MAX和777在內的關鍵飛機型號的生產。參與罷工的超過30,000名技工，影響範圍不僅限於波音，還波及整個已經面臨財務壓力的航空供應鏈。

波音持續的財務困境加劇了尋求解決方案的緊迫性。該公司已宣布計劃裁員17,000人，並尋求從投資者那裡籌集150億美元以維持其信用評級。在如此高的賭注下，工人們認為必須滿足他們的要求，以確保一個更公平的未來。

時機與政治影響

隨著11月5日總統選舉的臨近，波音和國際機械師協會（IAM）面臨著達成協議的越來越大的壓力。工會領導層正在考慮是否尋求白宮的額外支持進行談判，這顯示出這場勞資爭議在更廣泛的經濟環境中的重要性。

航空業顧問斯科特·漢密爾頓（Scott Hamilton）對此情況評論道：“對於所有人來說——波音、勞工、供應商、客戶，甚至整個國家經濟，這都是個壞消息。” 這場罷工的影響不僅限於工廠地板；它波及整個行業和經濟。

Filed under

為何波音工人在面對
Advertisement

Also Read

贾斯汀·特鲁多面临自由党辞职呼声：他会下台吗？

贾斯汀·特鲁多面临自由党辞职呼...

穆斯林選民在2024年選舉中的關鍵角色

穆斯林選民在2024年選舉中的...

民主党与共和党——它们之间有多大的不同？

民主党与共和党——它们之间有多...

埃隆·马斯克的百万美元投票激励：这会改变2024年总统选举的游戏规则吗？

埃隆·马斯克的百万美元投票激励...

伊隆·馬斯克：因支持特朗普而“增加我被暗殺的風險”

伊隆·馬斯克：因支持特朗普而“...

Entertainment

酷玩乐队的10场演出将打破泰勒·斯威夫特的温布利纪录

酷玩乐队的10场演出将打破泰勒

奧斯卡2025：約旦選擇紀錄片《我的甜蜜之地》競逐最佳國際影片獎

奧斯卡2025：約旦選擇紀錄片

為什麼金卡戴珊（Kim Kardashian）在 Netflix 影集強烈反對下探望監獄中的梅南德斯兄弟？

為什麼金卡戴珊（Kim Kar

在粉絲試圖拍攝夏奇拉的裙子下面後,夏奇拉衝下舞台,辛格的反應迅速走紅

在粉絲試圖拍攝夏奇拉的裙子下面

毒液是否與蜘蛛人聯手對抗《蜘蛛人 4》中這個強大的漫威反派？

毒液是否與蜘蛛人聯手對抗《蜘蛛

Advertisement

Lifestyle

您是高爾夫球選手嗎？立即探索亞洲最佳高爾夫熱點

您是高爾夫球選手嗎？立即探索亞

忘記飲食：研究發現 DNA 是痛風的真正原因

忘記飲食：研究發現 DNA 是

他們的首個系列，名為「喬爾巴扎」（Chor Bazar）

他們的首個系列，名為「喬爾巴扎

自10月1日起

自10月1日起

酒窩機真的有用嗎？有影響力的人轉向假酒窩以獲得完美的微笑

酒窩機真的有用嗎？有影響力的人

Advertisement
mail logo

訂閱以接收當天的頭條新聞直接從 NewsX 發送到您的收件匣