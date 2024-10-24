為何波音工人在面對35%加薪提議的情況下仍選擇罷工？

波音工廠工人選擇繼續罷工，並果斷投票反對一項包含四年內大幅35%加薪的合約提議。這一決定引發廣泛關注，特別是在這家航空巨頭面臨持續財務困難的背景下。

波音工廠工人選擇繼續罷工，並果斷投票反對一項包含四年內大幅35%加薪的合約提議。這一決定引發廣泛關注，特別是在這家航空巨頭面臨持續財務困難的背景下。

該提議被拒絕對新上任的首席執行官凱利·奧特伯格（Kelly Ortberg）來說是一次重大打擊，他曾承諾改善與工廠員工的關係，並穩定這家財務困難的航空巨頭。然而，工人的不滿不僅僅局限於合約上的數字。

不滿情緒的歷史

合約被拒的背後源於工人心中根深蒂固的不滿，其中許多人感到在過去的談判中被虧待。十年前，波音在面臨搬遷生產威脅時推動了一項取消傳統養老金的協議。這一經歷留下的餘痛在當前的僵局中扮演了重要角色。

工會首席談判代表喬恩·霍爾登（Jon Holden）描述了這一經歷對工人造成的情感影響。“這些會員經歷了很多，內心有些深刻的傷痛，”他在投票後表示，強調需要重新談判來修補公司與員工之間的關係。

對公平報酬的需求

儘管35%的加薪看似慷慨，但工人要求更多。工會要求40%的加薪以及恢復確定福利養老金，這將為員工提供長期的安全和穩定。對許多工人來說，提議中的加薪無法充分補償多年來隨著通脹停滯的工資增長。

此外，工人對波音的優先事項表示不滿，他們指出，儘管工資滯後，但公司卻投入數十億美元進行股票回購和高管獎金。這種差距激起了員工的憤怒和背叛感，進一步推動了他們決定罷工的動機。

經濟壓力與生產停滯

罷工自9月13日開始，導致了嚴重的中斷，停止了包括737 MAX和777在內的關鍵飛機型號的生產。參與罷工的超過30,000名技工，影響範圍不僅限於波音，還波及整個已經面臨財務壓力的航空供應鏈。

波音持續的財務困境加劇了尋求解決方案的緊迫性。該公司已宣布計劃裁員17,000人，並尋求從投資者那裡籌集150億美元以維持其信用評級。在如此高的賭注下，工人們認為必須滿足他們的要求，以確保一個更公平的未來。

時機與政治影響

隨著11月5日總統選舉的臨近，波音和國際機械師協會（IAM）面臨著達成協議的越來越大的壓力。工會領導層正在考慮是否尋求白宮的額外支持進行談判，這顯示出這場勞資爭議在更廣泛的經濟環境中的重要性。

航空業顧問斯科特·漢密爾頓（Scott Hamilton）對此情況評論道：“對於所有人來說——波音、勞工、供應商、客戶，甚至整個國家經濟，這都是個壞消息。” 這場罷工的影響不僅限於工廠地板；它波及整個行業和經濟。