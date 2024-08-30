特朗普承諾為女性提供免費IVF，並為墮胎權利辯護

前總統特朗普在週四的訪問中表示，如果他再次當選，他的政府將不僅保護體外受精（IVF）的權利，還會確保政府或保險公司為需要此昂貴服務的美國女性支付費用。

前總統特朗普在週四的訪問中表示，如果他再次當選，他的政府將不僅保護體外受精（IVF）的權利，還會確保政府或保險公司為需要此昂貴服務的美國女性支付費用。

特朗普指出，他的政府將處理治療費用，並強調保險公司將被要求支付。他澄清說，一個選擇是要求保險公司根據強制性規定來支付費用。

今年，墮胎和IVF已成為共和黨的重要政治議題。民主黨最近批評共和黨在IVF問題上的立場，暗示共和黨主導的墮胎限制可能也會擴展到IVF。

美國IVF費用高昂

目前，只有少數保險計劃涵蓋IVF等生育治療，許多夫婦不得不自掏腰包支付高額費用。衛生與公共服務部估計，每次IVF療程的費用約為20,000美元。

輔助生殖技術協會報告說，其會員診所於2022年進行了389,993個IVF療程，按每次約20,000美元計算，該年度的總費用約為78億美元。

在過去十年中，越來越多的雇主開始提供生育福利。一些雇主提供固定金額以覆蓋患者費用，而另一些則設置了生命周期的最高限額，以涵蓋一定數量的療程。

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俄亥俄州參議員JD·萬斯，特朗普的競選搭檔，在最近的一次訪問中表達了對生育權常被誤解的不滿。他指出，儘管媒體關注墮胎，共和黨人已經努力推動為那些面臨不孕問題的人提供生育治療。

特朗普對IVF的立場是對其總統任期批評的最新回應，他的2024年競選政策提案涉及了如2017年稅收計劃批評等關切，該計劃被認為有利於富人。面對支持推翻《羅伊訴韋德案》的最高法院大法官的批評，特朗普現在提議採取措施保護IVF並管理其費用。

哈里斯競選團隊稱特朗普的立場可能導致IVF和墮胎的全面禁令

副總統卡馬拉·哈里斯競選團隊發言人薩拉菲娜·奇提卡評論說，特朗普的平台可能會實質上導致全國範圍內的IVF和墮胎禁令。她指出，自特朗普推翻《羅伊訴韋德案》以來，IVF已經面臨威脅，女性的自由在多個州已被削弱。奇提卡辯稱，副總統卡馬拉·哈里斯是唯一一位信任女性並將保護她們自主醫療決策權的候選人。

該聲明提到了共和黨平台關於第十四修正案和墮胎政策的語言，該語言主張該修正案保證任何人不得在未經正當法律程序的情況下被剝奪生命或自由，允許各州通過法律保護這些權利。該平台還支持促進IVF的政策。

今年，阿拉巴馬州最高法院裁定通過IVF創建的胚胎應視為人類，這促使該州主要的生育診所暫停了IVF服務。

特朗普對IVF的立場可能會與反墮胎權倡導者的立場相抵觸，這些反對者反對IVF中涉及丟棄未使用胚胎的方面。

特朗普對墮胎的立場

特朗普在訪問中並未明確表示他會如何投票於佛羅里達州的一項公投措施，該措施旨在保證在胎兒可存活之前，即約24週的妊娠期間保留墮胎權。他重申了對佛羅里達州現行六週墮胎限制的批評，稱其“時間太短”，並強調需要更多時間。

當被問及他會如何在11月投票時，他提到他會支持延長六週限制。

特朗普在墮胎問題上的立場歷來起伏不定，現在已確定應由各州來決定。

在擔任總統期間，在推翻《羅伊訴韋德案》之前，他曾敦促參議院通過一項20週墮胎禁令。離任後，他讚揚了最高法院推翻《羅伊訴韋德案》的決定，並宣稱自己能夠“扼殺《羅伊訴韋德案》”。

然而，隨著今年總統選舉的進展，特朗普在此問題上已與其他共和黨人拉開了距離，特別是墮胎成為哈里斯及其支持者的重要話題。

哈里斯批評特朗普和萬斯

在最近的一次民主黨大會上，哈里斯批評特朗普和萬斯，稱他們“精神錯亂”，指控他們計劃“禁止藥物墮胎並實施全國性墮胎禁令”。

在訪問中，特朗普表示“例外非常重要”，並具體說明他支持為母親生命安全以及亂倫和強姦案件提供例外。

在二月份，阿拉巴馬州最高法院裁定冷凍胚胎應視為孩子，這危及該州IVF治療的可獲得性，並將這一程序推向了生育權辯論的焦點。總統喬·拜登在3月早些時候的國情咨文中敦促國會“保證全國範圍內的IVF權利”。這為共和黨人提出了一個新的挑戰，因為他們試圖表達對IVF的支持——這是一種通常涉及胚胎銷毀的程序——同時將其與他們長期以來認為生命始於受孕的信仰對齊。

IVF和墮胎成為美國重大選舉問題

這種情況表明，IVF以及對其造成影響的反墮胎觀點（如阿拉巴馬州的情況）正在影響即將到來的選舉季。

總體而言，大多數美國選民支持IVF的可獲得性。3月9日至12日進行的一項民調顯示，80%的登記選民認為IVF應合法，而僅有6%認為應該非法，14%不確定。此外，2月15日至19日的另一項民調顯示，大多數選民認為生育健康護理，包括IVF等生育規劃，應該更加可及。這包括62%的所有選民和53%的共和黨人。相比之下，關於墮胎藥物和診所內墮胎的可獲得性，民主黨人和獨立人士顯著更有可能支持增加可獲得性，而共和黨人則更可能支持減少可獲得性。