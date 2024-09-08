玻利維亞：為什麼這個南美國家宣布了國家緊急狀態？

玻利維亞因為劇烈的森林火災宣布了國家緊急狀態，這是國防部在週六宣布的。在新聞發佈會上，國防部長埃德蒙多·諾維略解釋說，此次宣告將促進國際援助的迅速協調。諾維略指出，這項措施將使友好國家和國際合作的援助更加靈活和有效。

玻利維亞因為劇烈的森林火災宣布了國家緊急狀態，這是國防部在週六宣布的。在新聞發佈會上，國防部長埃德蒙多·諾維略解釋說，此次宣告將促進國際援助的迅速協調。諾維略指出，這項措施將使友好國家和國際合作的援助更加靈活和有效。

根據巴西太空研究機構Inpe的數據，自2010年以來，玻利維亞經歷了最多的野火，今年至少有300萬公頃（750萬英畝）被燒毀。南美洲目前正經歷著高峰火災季節，這個季節從8月持續到9月，之前因乾旱在7月就開始了異常早期的火災季節。

玻利維亞的消防資源已經超負荷，這促使政府尋求國際援助。土著志願者嘗試保護他們的土地，這些土地用於種植作物和飼養家畜，位於擴展到巴西和巴拉圭的奇基塔諾森林附近，但有些人不得不撤離。

玻利維亞的年度森林火災

巴西的城市也面臨著重大火災，而亞馬遜雨林在經歷了創紀錄的乾旱後，正經歷20年來最糟糕的開端。儘管社區進行了抵抗，火災仍然摧毀了玻利維亞亞馬遜地區的土著領土和保護區。這些火災中斷了食物來源、清潔水源的供應，並摧毀了房屋。這個問題超出了氣候變化的範疇，涉及結構性問題：國家政策偏向於開採型經濟。社區意識到火災將被用作侵占他們土地的藉口。

2019年，玻利維亞經歷了有史以來最大的森林火災，影響了超過600萬公頃的東部地區，主要是在聖克魯斯的奇基塔諾乾燥森林。那一年，圍繞「火災規範包」進行了激烈的辯論，這是一套從2013年到2019年的法律和法令，促進了森林砍伐並放寬了燒荒農業的許可。「火災規範包」被認為是該國年度森林火災的主要因素。

2020年，對貝尼土地使用計劃（PLUS）的修改突顯了某些部門試圖合法化森林砍伐和更改土地類別以擴展畜牧業和單一作物種植的努力。自PLUS在貝尼獲得批准以來，該部門的熱點地區有所增加。

氣候變化加劇了玻利維亞的森林火災

此外，氣候變化已成為不可否認的現實。10月，國家氣象和水文服務記錄了至少五個部門的異常高溫。到去年10月，玻利維亞大約105個市鎮已經因降水不足而宣佈災難。高溫和乾旱的結合導致土著社區農作物損失，使森林非常容易發生火災。曾經可控的傳統燒荒技術在這段時間內導致了阿貝爾·伊圖拉爾德和荷西·巴利比安省前所未有的火災。

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在這場氣候危機中，質疑促進與森林火災相關的開採型經濟的國家規範和政策變得至關重要。到2022年，玻利維亞已成為全球第三高的熱帶原始森林砍伐國。玻利維亞亞馬遜地區的沖積金開採激增，導致非法活動、河流流向變化和汞污染引起的森林砍伐。

玻利維亞森林砍伐達到警戒水平

儘管玻利維亞每年都有重大森林損失，但相比巴西，這一問題往往得到的關注較少。2022年，玻利維亞損失了245,177公頃的原始森林，占當年亞馬遜總砍伐量的12.4%。根據安第斯亞馬遜計劃（MAAP）的數據，哥倫比亞和秘魯的亞馬遜地區，總面積約1.27億公頃，僅占12.2%。

玻利維亞的半數以上地區是亞馬遜叢林，南至潘多、貝尼和聖克魯斯部門，涵蓋了該國東北部的大部分地區。此外，它還延伸到拉巴斯北部和科恰班巴東部邊緣。

這一重要但經常被忽視的亞馬遜區域的破壞明顯加速。根據全球森林監測報告，從2002年到2023年，超過400萬公頃的原始森林被破壞，相當於瑞士的面積。這顯示出自2000年代初以來，原始森林覆蓋率下降了10%。

最近的森林砍伐主要是由於失控的火災。這些人為的火災，旨在通過一種稱為「查基奧」的技術來清理農業用地，通常會擴展成大規模的火災。許多火災是非法的，並變得無法控制，摧毀了大片森林。

熱帶地區的森林覆蓋損失

熱帶地區以令人擔憂的速度繼續失去原始森林，根據馬里蘭大學GLAD實驗室的數據，2023年樹木覆蓋面積相當於巴拿馬的一半消失了。

數據顯示，去年原始森林的損失總計達到370萬公頃（910萬英畝），根據全球森林監測平台（GFW）的數據，這比2022年減少了9%，但與2019年和2021年的森林砍伐率幾乎沒有變化。在過去20年間，世界每年穩定地失去300萬到400萬公頃（740萬到990萬英畝）的熱帶森林。

這一趨勢使地球距離實現2030年零森林砍伐的目標更加遙遠，這是2021年在格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會上145個國家制定的全球目標。

森林的喪失，尤其是在熱帶地區，對溫室氣體排放有重大貢獻。到本世紀末停止和扭轉森林喪失被認為對實現巴黎協定的目標至關重要，即將全球平均氣溫上升限制在比工業化前水平高1.5°C（2.7°F）以內。