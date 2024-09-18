瑞恩·韋斯利·勞斯是誰？在佛羅裡達州特朗普高爾夫俱樂部會見涉嫌槍手

58 歲的瑞恩·韋斯利·勞斯 (Ryan Wesley Routh) 因涉嫌在佛羅裡達州用 AK-47 指著前總統唐納德·特朗普而被捕。

名有長期犯罪記錄的58歲男子在佛羅里達州西棕櫚灘的特朗普國際高爾夫俱樂部涉嫌用AK-47指向前總統唐納·特朗普後被逮捕。當局正在調查該事件，懷疑這是對特朗普的未遂暗殺。特朗普本人並未受傷，且迅速被護送離開現場。

嫌疑人被確認為萊恩·韋斯利·魯斯，他在特勤局探員開槍後被拘捕。探員們發現AK-47的槍口從鐵絲網中伸出，就在特朗普打高爾夫的那一洞旁邊。執法部門的快速行動確保了前總統的安全。

嫌疑人的長期犯罪記錄

萊恩·韋斯利·魯斯來自北卡羅來納州，擁有從1990年代開始的悠長逮捕記錄。多年的指控包括毒品持有、無照駕駛和無保險駕駛。2002年，他在一次交通攔截中亮槍後，與警方在他屋頂工程公司的辦公室內展開了激烈的對峙，並將自己封鎖在辦公室內。

魯斯於2017年遷往夏威夷，並開始新的生活。他根據LinkedIn資料，創辦了一家專門為無家可歸者建造住房的建築公司。然而，儘管他地理和職業上有所變化，他的犯罪行為似乎在最近的事件中再次浮現。

特勤局探員阻止可能的暗殺行動

2024年9月15日，星期天，特朗普和他的特勤局探員正在高爾夫場打球時，探員們在第六洞附近的鐵絲網附近發現了一名可疑男子。據當局透露，魯斯攜帶一把AK-47，還有兩個背包和一個GoPro攝像機。

幾秒鐘後，探員們對魯斯開槍，魯斯隨即丟棄武器及裝備，駕駛一輛SUV逃離現場。但他很快在追捕開始不久後被捕，確保了高爾夫俱樂部內所有人的安全。

「這看起來並不是一個隨便在特朗普俱樂部外帶著AK-47的普通人。」一名官員強調了事件的嚴重性。

特朗普的反應與競選團隊聲明

事件發生後不久，特朗普的競選團隊發布了一份聲明，確認前總統的安全。特朗普也在社交媒體上向他的支持者傳遞了一條安慰的訊息：

「我附近有槍聲響起，但在謠言蔓延之前，我想先告訴大家：我安全無恙！」他寫道。「沒什麼能阻止我，我永遠不會放棄！感謝大家一如既往的支持。團結，和平。讓美國再次偉大。上帝保佑你們。」

競選團隊的迅速溝通有助於減輕公眾的擔憂，並防止錯誤信息的傳播。特朗普強調，他不會因這次事件而退縮。

調查與公眾反應

當局根據AK-47的存在和魯斯的怪異行為，將此次事件視為可能的暗殺企圖進行調查。目前正在進行進一步的調查，以確定魯斯的動機，並查明他是否單獨行動或參與更大計劃。

福克斯新聞的盧卡斯·湯姆林森證實，特勤局探員在看到魯斯舉起AK-47後開火。探員們的迅速行動可能阻止了一起致命的事件。

公眾對此事件的反應既有擔憂也有安慰。特朗普的支持者表達了對他安全的感謝，而其他人則對針對著名政治人物的潛在攻擊感到不安。

這是一個正在進行的調查，隨著事態的發展，不斷有新細節浮現。當局將繼續調查魯斯的行為及其背後的動機。