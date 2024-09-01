由於條件惡劣，馬來西亞失蹤印度婦女的搜尋工作九天後結束

經過九天的緊張努力，對在馬來西亞落入天坑的印度婦女 G. Vijaya Lakshmi 的搜尋工作已被取消。當局決定在週六停止搜尋，理由是行動過程中面臨極為困難的條件。

經過九天的緊張努力，對在馬來西亞落入天坑的印度婦女 G. Vijaya Lakshmi 的搜尋工作已被取消。當局決定在週六停止搜尋，理由是行動過程中面臨極為困難的條件。

8月23日，這名48歲的女子掉入馬來西亞首都清真寺路形成的一個天坑。儘管專家、地質學家和警方進行了全面搜尋，但行動仍無法找到她。總理聯邦領土部部長扎利哈·穆斯塔法博士解釋說，這項決定是在對情況進行徹底評估後做出的。

穆斯塔法博士在一份聲明中說：“搜救條件極其困難，雖然檢測到了障礙物，但無法明確識別。”該地區第二個天坑的出現使行動變得更加複雜，為救援人員帶來了額外的風險。

部長強調需要確保公共安全並恢復受影響地區的正常活動。 「我們現在必須集中精力恢復和重建該地點，」她補充道。吉隆坡市政廳（DBKL）將監督公用事業測繪、土地結構分析和其他恢復工作。

儘管主動搜尋已經結束，但尋找 G. Vijaya Lakshmi 的工作仍將在新階段繼續進行，涉及不同機構。印度駐馬來西亞大使對迄今為止所做的努力表示感謝，並理解停止積極搜尋決定背後的理由。受害者的家人已獲悉，他們的簽證已延長一周，以支持他們度過這段困難時期。

搜索行動於事發當天開始，採用了多種技術，例如追蹤犬裝置和「噴射」方法。當局現在將重點放在確保公共安全並解決天坑帶來的挑戰。