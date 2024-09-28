以及一名89歲的女性，她在樹木倒下時死於家中。根據美聯社的統計，遇難者的報導來自佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州和維吉尼亞州。

颶風海倫在佛羅里達州和美國東南部造成了廣泛的破壞，導致至少44人遇難。這場風暴拔起了高大的橡樹，摧毀了房屋，救援隊緊急展開行動，拯救被洪水困住的人們。

遇難者中包括三名消防員、一名帶著一個月大雙胞胎的母親，以及一名89歲的女性，她在樹木倒下時死於家中。根據美聯社的統計，遇難者的報導來自佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州和維吉尼亞州。

這場四級颶風切斷了喬治亞州南部幾家醫院的電力。州長布萊恩·肯普表示，緊急救援隊不得不使用電鋸清理碎片並重新開通道路。颶風於週四晚間在佛羅里達州人煙稀少的比格彎地區登陸，最大持續風速達到225公里每小時。

穆迪分析公司估計，財產損失可能在150億到260億美元之間。破壞延伸數百英里，北至東北田納西州，當地因為嚴重洪水，54人被撤離到尤尼科伊郡醫院的屋頂。幸運的是，所有人都被救出，截至週五下午，該醫院內不再有病人。

在北卡羅來納州，出現在電影《髒舞》中一個湖泊的水壩溢出，導致周邊社區進行撤離，儘管官員表示水壩不會立即失效。在田納西州的紐波特，一個約7000人的城市也因擔心附近的水壩而進行撤離，但隨後確認該水壩完好無損。

一些地區也遭遇了龍捲風，包括北卡羅來納州的納什縣，造成四人重傷。

亞特蘭大在48小時內創下了28.24厘米的降雨記錄——自1878年開始記錄以來的最高兩天降雨量。這一數字超過了1886年創下的24.36厘米的前紀錄。在嚴重淹水的社區，只有汽車的車頂能露出水面。

專家指出，氣候變化是加劇類似海倫的風暴的因素，這些風暴在溫暖的水域中可以迅速增強。

在佛羅里達州的皮內拉斯縣，所有五名遇難者均來自於被建議撤離的社區。警長鮑勃·古爾提耶里指出，一些選擇留下的人不得不在閣樓中尋找避難所以逃避上漲的水。他警告說，隨著救援隊在淹水區域進行逐門逐戶的工作，死亡人數可能會上升。

在喬治亞州和卡羅來納州還報告了其他遇難者，包括南卡羅來納州的兩名消防員和一名在喬治亞州遇難的消防員，他的車輛被倒下的樹木砸中。

社交媒體上的視頻顯示佛羅里達州佩里的狂風暴雨和建築物的外牆被撕裂，正是颶風登陸的地方。一家新聞台報導了一棟翻覆的房屋，而多個社區則實施了宵禁。

在佩里，這場風暴還將一座新安裝的教堂屋頂掀翻，這個屋頂是去年颶風伊達利亞襲擊後更換的。

總統喬·拜登為倖存者祈禱，聯邦應急管理局（FEMA）負責人前往受影響地區。該機構派遣了超過1500名人員，截至週五上午協助進行了400次救援。

在坦帕，一些地區只能通過船隻進入。當局呼籲被困的人尋求幫助，而不是涉水而行，因為洪水可能存在倒塌的電線、污水、尖銳物體和碎片的危險。

截至週五晚，佛羅里達州、喬治亞州和卡羅來納州的超過300萬個家庭和商業機構停電，因海倫的快速北進，甚至北至俄亥俄州和印第安納州都有停電報告。

在喬治亞州，電力公司報告電力基礎設施遭受災難性損壞，超過100條高壓輸電線受到影響。南卡羅來納州官員表示，超過40%的客戶失去電力，救援隊正在清理碎片以評估剩餘的結構。

這場颶風在奧基拉河口附近登陸，距離去年颶風伊達利亞襲擊的地點約30公里，兩者強度相似。佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯指出，海倫造成的損失似乎超過了伊達利亞和颶風德比的總和。

在登陸後，海倫減弱為熱帶風暴，隨後變為後熱帶氣旋。然而，它持續產生災難性洪水，一些地區降雨量超過一英尺。氣象預報員警告，北卡羅來納州的洪水可能達到百年不見的水平，這促使撤離並關閉全州約300條道路。康涅狄格州國民警衛隊派遣直升機協助。

學區和大學取消了課程，而因颶風關閉的佛羅里達州機場在週五重新開放。交通官員開始檢查沿著墨西哥灣沿岸的橋樑和道路。