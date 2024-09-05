科爾特·格雷，喬治亞州高中槍擊案的嫌犯，年鑑照片中顯示；家人聲稱他被成年人忽視

14歲的喬治亞州學校槍擊案嫌疑犯科爾特·格雷（Colt Gray）公開亮相，發佈了2022年的年鑑照片，顯示他穿著紅色喬治亞鬥牛犬的T恤。這張照片顯示格雷當時大約12或13歲，照片在喬治亞州溫德爾的阿帕拉契高中悲劇事件後由媒體公開。

14歲的喬治亞州學校槍擊案嫌疑犯科爾特·格雷（Colt Gray）公開亮相，發佈了2022年的年鑑照片，顯示他穿著紅色喬治亞鬥牛犬的T恤。這張照片顯示格雷當時大約12或13歲，照片在喬治亞州溫德爾的阿帕拉契高中悲劇事件後由媒體公開。

格雷目前面臨重罪指控，他被指控在9月4日於學校開火，導致兩名學生和兩名教師喪生。他在槍擊事件後不久被逮捕。這名青少年因與槍擊事件相關的四項一級謀殺罪被起訴。

根據報導，格雷的姑姑安妮·布朗（Annie Brown）談到了她侄子的困境，表示他曾經“向周圍的人乞求幫助”。她暗示，這名青少年一直在處理未具體說明的心理健康問題，並批評他生活中的成年人沒有關注他的需求。布朗告訴《華盛頓郵報》：“他周圍的大人辜負了他。”

為了為她的侄子辯護，布朗在Facebook上發帖，呼籲人們要有同情心：“在談論一個從未要求處理他每天看到的爛事的孩子之前，先檢查一下自己。”一位親戚也表達了支持，表示：“科爾特從未要求他經歷過的事情 – 我1000000%支持你。”

格雷之前在巴羅縣的哈伊蒙-莫里斯中學就讀，並於8月1日開始了阿帕拉契高中的九年級課程。FBI報告指出，格雷在2023年5月曾因涉及學校槍擊威脅而成為調查對象。

（這是一個發展中的故事）