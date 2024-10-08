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美國婦女死亡後刑事調查暫停使用自殺膠囊

週日，備受爭議的「自殺膠囊」背後的倡導團體最近宣布，他們已暫時停止其使用申請程序，等待對該裝置在瑞士首次部署的刑事調查結果。

美國婦女死亡後刑事調查暫停使用自殺膠囊

週日，備受爭議的「自殺膠囊」背後的倡導團體最近宣布，他們已暫時停止其使用申請程序，等待對該裝置在瑞士首次部署的刑事調查結果。

截至上個月，該膠囊已收到 370 多份申請，在 9 月 23 日一名 64 歲美國婦女去世後，膠囊受到了密切關注。

根據該倡導組織的說法，所有 371 份待處理的使用 Sarco 的申請均已暫停。他們也澄清，波美-施奈德發表聲明的時間純屬巧合，並表示無意與政府的立場發生衝突。

此外，根據該組織及其在澳洲成立的附屬機構 Exit International 的聲明，瑞士組織 The Last Resort 的總裁 Florian Willet 仍處於審前拘留狀態。

據報道，威利特是該女子死亡過程中唯一在場的人，Exit International 稱其“平靜、快速且有尊嚴”。

與此同時，瑞士以其對協助自殺的寬鬆法律而聞名，但 Sarco 膠囊的推出引發了新的爭論。

根據瑞士法律，只要個人自行實施自殺行為，並且協助自殺者不會從死亡中獲得個人利益，那麼協助自殺就是合法的。然而，Sarco膠囊參與本案引發了對其合法性的質疑。

值得注意的是，在事件發生的同一天，瑞士衛生部長 Elisabeth Baume-Schneider 通知國會，使用 Sarco 膠囊是非法的。然而，Exit International 在瑞士的法律團隊辯稱，該設備是瑞士法律允許的。

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弗洛里安·威利特 新聞X 瑞士 自殺膠囊

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