美國警告企業注意香港的風險，將威脅等同於中國的威脅

最近，美國政府機構就在香港經營的風險日益增加向美國公司發出警告。現在已經可以與中國大陸相媲美了。

最近，美國政府機構就在香港經營的風險日益增加向美國公司發出警告。現在已經可以與中國大陸相媲美了。

週五發布了最新的商業諮詢，警告稱，先前與中國相關的風險現在也同樣存在於香港。

為什麼發出此建議？

根據該建議，香港企業可能會遇到法律、監管、營運、財務和聲譽風險，包括加強審查、潛在的經濟處罰以及因違反 NSL 或 SNS 條例而受到的法律後果。

該諮詢還指出，這些公司可能面臨與制裁合規相關的相互衝突的司法管轄要求。根據美國法律，其還可能因不遵守規定而受到民事或刑事處罰。

此外，該諮詢還指出，香港的基本自由和人權保護受到侵蝕，而《國家安全法》（NSL）和2024 年3 月的《維護國家安全條例》（SNS 條例或“第23 條” ）加劇了這種情況。

這些法律以及中國和香港當局的行動（例如徵收賞金）可能會對企業的員工、財務、法律合規性、聲譽和營運產生不利影響。

同時，儘管香港是中國的一部分，但它保留了獨特的商業和民事糾紛普通法體系、獨立的貨幣和獨立的監管結構。

它繼續擁有自己的關稅領土、貨幣政策以及在亞太經濟合作組織、金融行動特別工作組和世界貿易組織等國際組織中的代表權。

然而，香港企業也可能因遵守美國和其他國際制裁而面臨中國的報復或反制措施。儘管香港承認聯合國制裁，但它並不承認。