中美關係近期發展，中國共產黨特別委員會主席約翰·穆勒納爾和美國參議員馬可·盧比奧呼籲美國國防部長勞埃德·奧斯汀將寧德時代新能源科技有限公司（CATL） ）到需要進一步調查的列表。

中美關係近期發展，中國共產黨特別委員會主席約翰·穆勒納爾和美國參議員馬可·盧比奧呼籲美國國防部長勞埃德·奧斯汀將寧德時代新能源科技有限公司（CATL） ）到需要進一步調查的列表。

議員們在給部長的信中要求立即將 CATL 添加到名單中，這是《國防授權法》(NDAA) 第 1260H 條的要求。

SCCCP表示，CATL符合列入1260H名單的標準，因為它支持北京的軍事野心，並在繼續在美國開展活動的同時為MCF戰略做出貢獻。 CATL是電動車電池的主要製造商，與中共和中國人民解放軍（PLA）有著密切的聯繫。

對於那些不知道的人來說，列入 NDAA 的目的是為了提供在美國運營的中國國防承包商的透明度，並對抗中國共產黨 (CCP) 的軍民融合 (MCF) 戰略。

此外，立法者認為寧德時代對電池的依賴對國家安全構成威脅，因為它造成了對中共能源基礎設施的依賴，並支持一家涉及軍事應用的公司，這些應用可能在未來的衝突中針對美軍。

此外，SCCCP 指出，CATL 對中共MCF 策略的承諾體現在其與已列入第1260H 條下的幾家公司的合作夥伴關係，其中包括與中國移動的正式合作夥伴關係，該公司已被國防部認定為中國國防承包商。