星期五, 30 8 月, 2024

美國：立法者敦促勞埃德·奧斯汀制裁中國電池製造商寧德時代

中美關係近期發展，中國共產黨特別委員會主席約翰·穆勒納爾和美國參議員馬可·盧比奧呼籲美國國防部長勞埃德·奧斯汀將寧德時代新能源科技有限公司（CATL） ）到需要進一步調查的列表。

美國：立法者敦促勞埃德·奧斯汀制裁中國電池製造商寧德時代

中美關係近期發展，中國共產黨特別委員會主席約翰·穆勒納爾和美國參議員馬可·盧比奧呼籲美國國防部長勞埃德·奧斯汀將寧德時代新能源科技有限公司（CATL） ）到需要進一步調查的列表。

議員們在給部長的信中要求立即將 CATL 添加到名單中，這是《國防授權法》(NDAA) 第 1260H 條的要求。

SCCCP表示，CATL符合列入1260H名單的標準，因為它支持北京的軍事野心，並在繼續在美國開展活動的同時為MCF戰略做出貢獻。 CATL是電動車電池的主要製造商，與中共和中國人民解放軍（PLA）有著密切的聯繫。

對於那些不知道的人來說，列入 NDAA 的目的是為了提供在美國運營的中國國防承包商的透明度，並對抗中國共產黨 (CCP) 的軍民融合 (MCF) 戰略。

此外，立法者認為寧德時代對電池的依賴對國家安全構成威脅，因為它造成了對中共能源基礎設施的依賴，並支持一家涉及軍事應用的公司，這些應用可能在未來的衝突中針對美軍。

此外，SCCCP 指出，CATL 對中共MCF 策略的承諾體現在其與已列入第1260H 條下的幾家公司的合作夥伴關係，其中包括與中國移動的正式合作夥伴關係，該公司已被國防部認定為中國國防承包商。

Tags:

CATL、勞埃德·奧斯汀、NDAA、SCCCP、美國、NewsX
addBlock

最近的貼文

谷歌透過先進的人工智慧功能增強 Gemini 應用程式

谷歌透過先進的人工智慧功能增強...

阿聯酋總統和孟加拉國新首席顧問強調提升關係的承諾”

阿聯酋總統和孟加拉國新首席顧問...

Y染色体的灭绝：这对男性的未来意味着什么？

Y染色体的灭绝：这对男性的未来...

法國試驗禁止15歲以下學生在學校使用手機

法國試驗禁止15歲以下學生在學...

فرنسا تختبر حظر الهواتف المحمولة للأطفال دون 15 عامًا في المدارس

فرنسا تختبر حظر...

台灣回應中國與所羅門群島將其排除在太平洋島嶼論壇之外的努力

台灣回應中國與所羅門群島將其排...

英國女子成為102歲高齡跳傘者，成為英國最年長的跳傘者，震驚網絡

英國女子成為102歲高齡跳傘者...

mail logo

訂閱以接收當天的頭條新聞直接從 NewsX 發送到您的收件匣