联合国敦促巴基斯坦解决强迫失踪问题并改革亵渎法

据《俾路支邮报》报道，联合国消除种族歧视委员会发布了关于巴基斯坦的调查结果，并呼吁该国采取必要措施调查和起诉强迫失踪的报道。

联合国敦促巴基斯坦批准《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》，并拨出足够的资金来制定和实施旨在制止强迫失踪的政策，特别是那些影响俾路支人等边缘化族群的政策。

联合国消除种族歧视委员会周五在日内瓦举行的会议上发布了有关巴基斯坦的报告。

据《俾路支邮报》报道，该委员会呼吁伊斯兰堡调查并起诉涉及政界人士、公职人员、人权活动家以及少数民族和民族宗教团体领导人的强迫失踪报告。

委员会强调，被判有罪的个人必须对其行为负责，并接受与其罪行相适应的惩罚。联合国小组进一步建议巴基斯坦政府向受害者及其家人提供适当的补救措施，其中应包括康复、恢复原状、保证不再发生、停止和赔偿。

此外，它还呼吁改革或废除巴基斯坦的亵渎法，特别是那些判处无期徒刑或死刑等严厉处罚的法律。

委员会强调，这些法律必须具体，而不是宽泛或模糊，并且必须符合国际人权标准。

该委员会解决了经济差距问题，敦促巴基斯坦减少包括俾路支人在内的边缘化少数民族群体的贫困和失业。它建议促进平等就业机会，为小企业发展提供培训和支持，采取制度措施增加对当地社区（包括俾路支省社区）自然资源开采收入的再投资，并要求与受影响社区进行彻底协商，以获得在授予资源开采许可证之前，应征得他们的自由、事先和知情同意。

联合国委员会还要求改善少数民族聚居地区的住房和生活条件，重点关注基础设施和获得电力、清洁水和卫生设施等基本社会福利服务。

该委员会最后敦促巴基斯坦严格调查所有有关安全和执法官员骚扰、恐吓和过度使用武力的投诉，特别是在检查站。

（带 ANI 输入）