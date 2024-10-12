自十月初以來，北加沙未進口任何食物，這使得一百萬人面臨飢餓的風險，世界糧食計劃署（WFP）周五向CNN報告。

在八月，大約有700輛救援卡車抵達北加沙，而九月只有400輛卡車到達，因為阿倫比過境的商業運營已經暫停。WFP表示，本月沒有任何食物卡車進入北加沙。

週三，WFP指出，進入該地區的援助量已降至數月來的最低水平，迫使該組織在十月停止分發食品包。WFP警告說：「飢餓依然猖獗，饑荒的威脅依然存在。如果援助的流動不恢復，一百萬脆弱的人將失去這條生命線。」

在加沙中部，兩家主要的麵包店，Al-Banna和Zadna位於德爾·巴拉赫，由於面粉和燃料短缺，已經關閉三天，根據CNN的視頻和麵包店工人的報告。

「我是六口之家的家長。當我工作時，我可以養活我的家人；當我不工作時，我們就會沒有食物，」Al-Banna麵包店的員工艾哈邁德·阿貝德說。「人們在搶購面粉，四處奔波尋找麵包。」

巴勒斯坦非政府組織網絡的主任阿姆賈德·阿爾沙瓦告訴CNN，面粉和其他基本物資的缺乏導致了關鍵麵包店的關閉，這些店對人道援助至關重要。「大多數人已經依賴這些援助，現在他們面臨飢餓和饑荒的風險，」他說。

麵包是巴勒斯坦人的主要主食，並且自從一年多前衝突升級以來，已成為一項重要需求。

本週早些時候，聯合國人道事務協調辦公室（OCHA）報告稱，九月進入加沙的商業和人道物資達到至少自2024年3月以來的最低水平。

以色列軍方於10月6日在北加沙開始了一項新的地面行動，聲稱發現哈馬斯重建的跡象。軍方已對北加沙的居民發出新的撤離命令，並擴大了南部阿爾馬瓦西指定的「人道區域」。然而，一些居民表達了對離開被圍困的北部地區的猶豫，因為他們擔心以色列在標記為哈馬斯武裝分子的「安全區」的地區發動攻擊。

CNN已聯繫以色列軍方，就食物和援助進入加沙地帶不足的情況發表評論。