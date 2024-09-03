英吉利海峡船只悲剧：10名移民死亡，救援行动正在进行

英吉利海峡再次发生了船只倾覆事件。据法国媒体报道，一艘载有数十名移民的船只在英吉利海峡倾覆，至少10人被认为已经死亡。

英吉利海峡再次发生了船只倾覆事件。据法国媒体报道，一艘载有数十名移民的船只在英吉利海峡倾覆，至少10人被认为已经死亡。

法国海岸警卫队报告称，超过50人正在接受救援并需要医疗救治，新闻机构周二报道说。最初，官员们表示，在这艘船在距离加来西南约28英里（45公里）的勒波尔泰尔海岸附近遇险后，有10人处于危急状态。

当地媒体报道称，已有10人死亡。

最初的报道称，“至少有100名移民”在当地时间上午11:30（英国时间10:30）“船只沉没后”在船上，并提到在码头上看到有几块白色防水布。报道还指出，一些人已获救，包括通过空中救援，并被送往附近的布洛涅-苏尔梅尔港口。

目前尚未有关于从水中救出多少人的详细信息。另据周二的报道，一艘RNLI救生艇在多佛尔港到达时载有一些人员，尚不清楚这些人员是否来自法国海岸的同一事件。

难民委员会首席执行官表达深切悲痛

在回应英吉利海峡小船沉没事件和多名遇难者的报道时，难民委员会首席执行官恩弗·所罗门表达了对这次悲剧的深切悲痛。

所罗门说，今年在海峡的死亡人数令人不安地高，这一令人担忧的趋势突显了迫切需要采取全面的、多方面的策略来减轻与危险的海峡穿越相关的风险。

他进一步表示，仅仅执行现有措施是不够的。加强法国海岸的安全和警察巡逻已导致更危险的穿越，许多人从风险更高的地点乘坐不稳定、过度拥挤的船只出发。

所罗门敦促政府应对参与其中的犯罪团伙，并制定计划，以加强和扩大为寻求庇护者提供的安全途径。

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英吉利海峡穿越船只数量显著增加

2023年，约有29,000人被发现乘坐小船穿越英吉利海峡，低于2022年的46,000人。自2018年以来，小船到达的总人数显著增加。尽管已有超过五十年报道了通过海峡进入英国的企图，但大规模的检测仅在2018年末才开始。

内政部报告称，2023年有29,437人乘坐小船穿越英吉利海峡进入英国，而2022年为45,774人。

2024年上半年，检测到的小船到达人数为12,646人，比2023年上半年增加了16%。多数乘小船到达的人为男性。在截至2024年3月31日的一年中，75%（22,357人）的到达者为男性且年龄在18岁以上，不包括年龄或性别不明者。此外，16%（4,630人）为18岁以下的儿童。这些比例在一段时间内保持稳定，并且与更广泛的庇护申请者（截至2024年3月，72%为男性，19%为儿童）相似。庇护申请者中男性比例较高，通常归因于非法移民旅程的危险性，女性和未成年家属往往通过家庭团聚途径随后加入。

寻求庇护的危险旅程

大多数乘坐小船穿越海峡的人一旦到达英国就会申请庇护。内政部指出，从2018年到2024年3月，93%（109,954人）的人要么自己申请庇护，要么作为附属申请人（配偶或子女）包括在申请中。

庇护申请者总人数在2021年和2022年增加后，2023年有所下降，这与小船到达人数的趋势一致。2023年，超过84,000人申请庇护，比2019年增加了85%。这一增长大部分归因于乘坐小船到达的申请者，尽管大多数庇护申请者并非通过这种方式到达。2023年，小船到达者占所有庇护申请的33%。

有些人通过其他非法手段进入英国，如通过卡车或集装箱。小船到达人数的显著增加导致总体非法入境人数大幅上升，从2019年到2023年翻了一倍多。因此，小船到达者在检测到的非法入境者中的比例从2018年的2%上升到2023年的80%。

阿富汗人成为穿越英吉利海峡的主要国籍

截至2024年6月的一年中，阿富汗人成为穿越海峡的主要国籍，占所有小船到达人数的近五分之一。伊朗人排名第二，占13%，其次是越南和土耳其的到达者，各占10%。截至2024年6月的一年中，小船到达者中约有83%为男性，其中年龄记录显示，超过40%的人年龄在25至39岁之间。

截至2024年6月的一年中，英国庇护申请者最多的国家为阿富汗，共有9,342人。其他重要的庇护申请来源国包括伊朗、巴基斯坦、越南、印度和孟加拉国。2022年，阿尔巴尼亚人成为主要国籍，有超过17,300人（包括附属申请人）申请庇护，其中四分之三是通过小船到达的。在俄罗斯入侵乌克兰后抵达英国的乌克兰难民不包括在这些统计数据中。

截至2024年8月22日，英国政府已向通过合法途径入境的乌克兰难民签发了262,100份签证。还有针对特定群体的单独安排，如一些阿富汗难民和香港公民，可以进入英国。

关于英吉利海峡

英吉利海峡是大西洋的一部分，将英国南部与法国北部分隔开来。它通过其东北端的多佛尔海峡连接南部的北海。海峡长约560公里，其最宽处为240公里，在多佛尔海峡最窄处为34公里。它被认为是全球最繁忙的航运区。

历史上，英吉利海峡在确立英国作为海军超级大国的地位上起了关键作用。英国利用海峡作为天然防御屏障，这有助于防止拿破仑战争和第二次世界大战期间的入侵。

海峡两岸的主要文化分别是北岸的英语文化和南岸的法语文化。一条长50.46公里的海底铁路隧道，称为英吉利海峡隧道，于1994年开放，连接了英格兰的福克斯通和法国的科凯勒，位于英吉利海峡下的多佛尔海峡。