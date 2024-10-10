英国说唱歌手Yung Filly因在珀斯表演后被控强奸和攻击罪而被捕

巴连托斯在布里斯班被拘留，并因涉嫌在珀斯一家酒店性侵一名20多岁的女性而被引渡到珀斯。该事件发生在他于9月28日在珀斯北部郊区的夜总会Bar120表演后。巴连托斯总共面临多项指控：四项未经同意的性行为、三项造成身体伤害的攻击，以及一项通过施加压力于他人脖子来阻碍呼吸的指控。

在珀斯地方法院出庭时，巴连托斯由珀斯律师西默斯·拉弗提（Seamus Rafferty SC）代表，他为其申请保释。然而，西澳大利亚警方检方由朱利叶斯·德佩特罗（Julius Depetro）领导，反对这一请求。他们辩称，针对巴连托斯的证据非常充足，引用了监控录像和照片证据以支持指控。

德佩特罗还对巴连托斯显著的社交媒体影响力表示担忧，他在YouTube、Instagram和TikTok等平台上拥有超过800万粉丝。这种影响力引发了对潜在证人干扰的担忧，因为他庞大的追随者可能会使法律程序复杂化。此外，他指出，巴连托斯与西澳大利亚没有任何联系，而是居住在英国，并且最初来自哥伦比亚，这增加了他逃避司法管辖权的风险。

保释争论

检方强调了指控的严重性，称这些行为“超出了底线”。他们辩称，巴连托斯估计约70万美元的财富（来自他的社交媒体活动）进一步复杂化了情况，使标准的保释条件显得不足。

相比之下，巴连托斯的律师拉弗提辩称，他的客户的名声不应使保释条件有所不同。他要求提供10万美元的保释金，并建议采取保护措施，例如限制有关案件的社交媒体帖子。然而，他反对完全禁止使用社交媒体，指出这对巴连托斯的生计至关重要。

法律程序的下一步

法官塔尼亚·瓦特决定接受书面提交，而不是在法庭上朗读事实。她已将听证会休庭，以考虑保释申请，并计划在今天晚些时候重新开庭。本案的结果可能对巴连托斯的职业生涯和个人生活产生重大影响，法律程序将在接下来的几周内继续展开。