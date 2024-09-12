諾福克南方的領導層變動：誰將接任？

公司表示，肖和納格因其雙方同意的關係而違反了公司政策，導致他們立即被免職。公司強調，肖的離職與公司業績或財務狀況無關。

諾福克南方公司宣布了重大的領導層變動，此次變動是由於首席執行官亞倫·肖（Alan Shaw）的解職以及來自印度的律師納巴尼塔·C·納格（Nabanita C. Nag）因違反公司政策而被終止職務。

公司表示，肖和納格因其雙方同意的關係而違反了公司政策，導致他們立即被免職。公司強調，肖的離職與公司業績或財務狀況無關。

諾福克南方在聲明中澄清，納巴尼塔·C·納格已被解除企業事務執行副總裁、首席法律顧問和公司秘書的職位。這一決定是根據董事會正在進行的調查的初步結果作出的。在過渡期間，傑森·M·莫里斯（Jason M. Morris）將擔任臨時公司秘書。

在肖離職後，董事會任命了公司執行副總裁兼首席財務官馬克·R·喬治（Mark R. George）為新任總裁兼首席執行官。喬治自2019年以來一直在諾福克南方公司工作，他還將加入諾福克南方董事會。根據董事長克勞德·蒙茹（Claude Mongeau）的說法，喬治的任命獲得了董事會的充分信任，蒙茹讚揚了喬治的豐富財務經驗和強大的運營能力。蒙茹強調了喬治在最近企業進展中的角色以及他與公司價值觀和安全文化的一致性。

喬治擁有超過35年的全球行業經驗，他表示將致力於引領諾福克南方度過這一變革時期。“我很榮幸能夠擔任這一角色並引領諾福克南方，”喬治說。“我期待與我們的團隊合作，提升運營，改善客戶服務，並為所有利益相關者提供更大的價值。”

此外，傑森·A·扎姆皮（Jason A. Zampi）被任命為臨時首席財務官，以支持領導層的過渡。