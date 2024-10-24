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贾斯汀·特鲁多面临自由党辞职呼声：他会下台吗？

周三，在与党内成员的闭门会议上，特鲁多被敦促辞职，以避免危及自由党在明年十月大选中的机会。（详见下文）

贾斯汀·特鲁多面临自由党辞职呼声：他会下台吗？

加拿大总理贾斯汀·特鲁多正面临来自其所在自由党成员的越来越大的压力，要求其辞去领导职务。周三，在与党内成员的闭门会议上，特鲁多被敦促辞职，以避免危及自由党在明年十月大选中的机会。

在过去一年中，自由党在全国民调中一直落后于保守党两位数，这引发了对该党可能遭遇重大失败的担忧。最近在自由党传统优势选区的两次议会补选失利，使得这一恐慌进一步加剧。

在周三于渥太华举行的自由党议会小组会议上，大约24名自由党议员联名签署了一封信，要求特鲁多辞职。据加拿大媒体消息，这封信在会议前几天已在私下流传。

报道称，在三小时的会议中，大约有20名成员公开批评了特鲁多的领导，表达了对党未来的担忧。然而，尽管存在这些反对意见，但没有任何成员公开挑战特鲁多的领导，大多数议员仍表示支持，但显然存在不满情绪。

特鲁多在会后简短地对媒体表示，淡化了党内的分歧，他说：“自由党强大而团结。”他的言论是在保守党领袖兼特鲁多的主要政治对手皮埃尔·波利耶夫要求他要么下台，要么立即举行大选后发表的。

在回应波利耶夫的要求时，特鲁多表示：“在我们的党内，小组成员一直都有自由表达意见的权利”，暗示内部辩论是党健康发展的一部分。

移民部长兼特鲁多的老朋友马克·米勒也对此发表了看法，表示他并不认为特鲁多会辞职。“这不是紧急情况，”米勒说，并补充称特鲁多完全有能力应对事实。“他对自己的意图非常明确，我不认为这些意图会改变。”

然而，随着特鲁多的政治命运与党内成员的命运紧密相连，越来越多的人担心，对其领导的不满情绪持续下去，可能会导致选举灾难。如果选民拒绝特鲁多，整个自由党议会小组可能面临重大损失，个别议员可能会失去席位。

特鲁多一再表示，他计划领导自由党参加下一次选举，除非发生成功的不信任投票或重大立法失败，否则他很可能继续执政。尽管党内不满情绪日益增加，但没有正式机制可以迫使他下台。

分析人士表示，周三的会议可能进一步削弱特鲁多在党内的地位。有些人认为，公开表达不满并不足以恢复团结。达尔豪西大学的政治学家洛里·特恩布尔表示，尽管这次会议可能缓解了一些紧张局势，但根本的分歧仍然存在。

“船上出现了裂缝，如果不及时修补，这个漏洞将会继续扩大，”特恩布尔指出。

由于没有明确的特鲁多继任者，自由党目前处于危险境地。在加拿大的政治历史上，罢免不受欢迎的领导人并不总是成功的策略，正如在1993年布莱恩·马尔罗尼辞职后进步保守党崩溃的例子。

特鲁多长期执政——九年任期——加上住房成本和通胀等问题，可能正在加剧选民的疲劳情绪。随着下一次选举的临近，特鲁多及其顾问必须找到缓和党内异见的方法，否则将面临党派的政治前景风险。

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贾斯汀·特鲁多
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