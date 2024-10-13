越南与中国在领导人会晤期间通过10项新协议加强关系

越南和中国签署了10项重要协议，涵盖农业、贸易和跨境支付，旨在推动经济联系和合作，期间中国总理李强访问河内。

越南和中国在中国总理李强为期三天的河内访问期间，采取了显著措施加强双边关系，签署了10项重要协议。这些协议涉及多个领域，包括农业、贸易和跨境支付系统，反映了两国日益增强的合作承诺。

中国仍然是越南最大的贸易伙伴，在其经济中发挥着关键作用。今年前三个季度，两国之间的贸易增长了21%，与去年同期相比，达到1480亿美元，这些协议旨在进一步推动这些数字的增长。

其中一项关键协议专注于农业合作，越南总理范明政请求中国增加对越南农产品的进口。范强调，简化边境的海关清关程序对促进更顺畅的贸易，特别是农产品的贸易至关重要。

跨境铁路连接的现代化

两国还讨论了更新其跨境铁路连接，这是一项旨在现代化两国之间交通联系的重要基础设施项目。双方签署了一份关于跨境铁路连接相关现场勘查进展的文件。越南政府呼吁中国在有效实施签署的铁路连接和现代铁路发展文件方面进行合作。

现有的铁路路线连接中国南部的昆明与河内以及越南的海防港，追溯到法国殖民时期。尽管越南继续依赖这条路线，但中国已经开始升级其连接的部分，使用现代高速列车。然而，尚未宣布关于两国铁路连接现代化的具体计划或成本估算。

跨境支付和经济增长

另一项重大进展是越南国家支付公司与中国银联国际之间签署了一项协议。该协议将在两国之间推出跨境二维码支付系统，使企业和消费者的交易更加高效。对无缝跨境支付的关注突显了数字金融整合的经济重要性，随着两国之间的贸易和投资持续增长。