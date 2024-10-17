辛瓦爾已死：以色列總理內塔尼亞胡確認哈馬斯領袖死亡

以色列總理本雅明·內塔尼亞胡週四確認，哈馬斯領導人以及去年10月7日恐怖襲擊的主謀之一，亞希亞·辛瓦已經死亡，《以色列時報》報導。

以色列總理本雅明·內塔尼亞胡週四確認，哈馬斯領導人以及去年10月7日恐怖襲擊的主謀之一，亞希亞·辛瓦已經死亡，《以色列時報》報導。

總理還指示他的助手們將哈馬斯領導人死亡的消息通知以色列人質的家屬。

今天早些時候，以色列國防軍（IDF）確認在其在加沙的行動中消滅了三名恐怖分子，其中包括哈馬斯領導人亞希亞·辛瓦，現在已確認他死亡。

以色列國防軍在X平台上分享了一則帖子，寫道：「在以色列國防軍在加沙的行動中，三名恐怖分子被消滅。以色列國防軍和以色列安全局正在檢查其中一名恐怖分子是否為亞希亞·辛瓦。」

這一消息發生在以色列消滅了另一位高層領袖、真主黨領袖哈桑·納斯魯拉幾週後，該行動通過空襲在黎巴嫩進行。

早些時候，另一位哈馬斯高層領袖伊斯梅爾·哈尼耶在伊朗死亡。儘管德黑蘭和哈馬斯指責以色列發動了這次襲擊，但以色列既沒有承認也沒有否認該指控。

最近，以色列國防軍還消滅了多名哈馬斯高階官員，包括加沙哈馬斯政府首腦拉維·穆什塔哈以及負責哈馬斯政治局安全事務的薩米·阿爾·西拉傑。

《以色列時報》報導，週二，以色列國防軍表示，過去一天在加沙北部的賈巴利亞，通過空襲和近距離戰鬥消滅了約20名哈馬斯成員。

軍方還表示，在戰鬥中發現並摧毀了一個武器庫和其他武器設施。

軍方表示：「行動將繼續進行，直到必要時，系統性地打擊並徹底摧毀該地區的恐怖基礎設施。」

週一，以色列國防軍呼籲加沙北部的貝特哈農、賈巴利亞和貝特拉希亞的巴勒斯坦人撤離至加沙南部以色列指定的人道主義區域，根據《以色列時報》報導。

同時，週二，以色列國防軍和辛貝特安全局表示，最近幾天在空襲中消滅了三名參與10月7日襲擊的哈馬斯恐怖分子。

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