阿聯酋外交部強調蘇丹危機會談的關鍵點

阿拉伯聯合酋長國於2024年8月14日至23日在瑞士參加了關於蘇丹問題的討論。這些會議由美國組織，並由沙特阿拉伯和瑞士共同主辦，屬於新成立的ALPS小組（促進蘇丹救生和和平行動）。參與這些會談的代表包括阿聯酋、美國、埃及、沙特阿拉伯、瑞士、非洲聯盟和聯合國的代表。

在會談結束時，阿聯酋外交部負責政治事務的助理部長兼阿聯酋代表團團長拉娜·努塞貝表示：

“蘇丹的人道主義局勢是不可接受的。對援助的需求迫在眉睫，救援組織必須能夠到達任何有需要的人。聯合國世界糧食計劃署擁有防止和遏制饑荒的專業知識。我們向所有相關方的訊息很明確——讓他們進行工作。”

她補充說：“在過去十年中，阿聯酋向蘇丹提供了超過35億美元的人道主義援助，其中包括自目前危機爆發以來的2.3億美元。我們將繼續全力支持所有幫助蘇丹人民的努力。”

“瑞士的進程是基於吉達協議的基礎，阿聯酋與其他參與者一道，對沙特阿拉伯在這一重要問題上的持續承諾表示感謝，並感謝美國在解決當前世界所面臨的嚴重人道危機方面所做出的積極外交努力。”

“我們對過去十天來這些會議的新形式表示讚賞。所有參與者的奉獻精神已經為蘇丹人民帶來了實際改善。我們就人道主義通道和保護平民的實際步驟達成了一致，包括允許聯合國使用阿德雷邊境口岸進入蘇丹，並促進向扎姆贊營地和達爾富爾其他地區面臨饑荒的人們提供援助。還作出了加快援助獲得的額外承諾。快速支援部隊還承諾了新的民眾保護指導方針，涵蓋性別暴力、兒童招募和強迫失踪問題。”

“阿聯酋特別關注在ALPS進程中建立一條途徑，將蘇丹婦女的觀點、目標和建議融入所有和平和人道主義倡議中。我們將繼續與蘇丹婦女進行磋商，支持她們的目標和需求，並敦促所有各方保護平民，包括婦女和女孩，免受違反國際人道法的行為，例如性暴力。”

“我們沒有達到我們期望的全面停火，這將結束衝突，我們對其中一方選擇不參加這些會談表示遺憾。我們希望未來這種情況能有所改變。然而，我們重視這種創新的外交手段，這使我們能夠專注於蘇丹人民的實際成果。”

“阿聯酋仍然致力於幫助蘇丹人民恢復其國家的和平，並確保他們獲得急需的基本援助和支持。”