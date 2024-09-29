飓风海伦席卷美国东南部：64人遇难

随着飓风海伦的袭来，巨大的降雨使无数人被困，急需庇护和救援。报告显示，这场风暴已造成至少64人遇难，并在美国东南部造成了广泛的破坏，影响了数百万人，许多人失去了电力供应。

随着飓风海伦的袭来，巨大的降雨使无数人被困，急需庇护和救援。报告显示，这场风暴已造成至少64人遇难，并在美国东南部造成了广泛的破坏，影响了数百万人，许多人失去了电力供应。

当地英雄挺身而出

在佛罗里达州的斯坦哈奇，贾纳莉亚·英格兰将她的商业鱼市场转变为社区捐赠中心。“我从未见过这么多人无家可归，”她哀叹道，指出许多居民没有保险来覆盖损失。

海伦在佛罗里达的“美湾”地区以每小时140英里的强大四级飓风登陆。登陆后，迅速穿越乔治亚州，州长布莱恩·坎普表示，从空中看，损害就像是一场炸弹爆炸，房屋被毁，公路满是碎片。随后，风暴在经过北卡罗来纳州和田纳西州时，造成小溪和河流泛滥，给当地的水坝造成压力。

绝望的救援努力

媒体报道详细介绍了数百起水上救援事件，包括在田纳西州的尤尼科伊县，一架直升机紧急撤离医院屋顶的患者和工作人员。在北卡罗来纳州的班科姆县，由于阿什维尔的部分地区被淹，救援工作仍在继续。警长昆廷·米勒承认：“说这让我们措手不及，真是轻描淡写。”

在阿什维尔，居民马里奥·莫拉加目睹了比尔特莫尔村的破坏，心痛不已，邻居们在混乱中互相关心。

各地区的灾难性洪水

海伦的影响导致严重洪水，特别是在北卡罗来纳州，某些地区经历了一个世纪以来最严重的洪水。斯普鲁斯派恩从周二到周六降雨超过两英尺，而亚特兰大在48小时内记录了11.12英寸的降雨，这是自1878年开始记录以来的最高值。

乔·拜登总统形容这种破坏“令人震惊”，并承诺提供联邦援助，包括对北卡罗来纳州的灾害声明，以促进救援工作。这场风暴对南卡罗来纳州特别致命，至少造成25人遇难，成为自1989年飓风休戈以来该州最致命的热带气旋。

气候变化的严峻警示

随着社区开始艰难的恢复过程，穆迪分析公司预计财产损失在150亿到260亿美元之间，而AccuWeather估计经济损失在950亿到1100亿美元之间。许多居民正在接受频繁发生的飓风这一严酷现实，尤其是在佛罗里达州的泰勒县，这里短时间内遭遇了多次风暴。

76岁的斯坦哈奇居民约翰·伯格表示：“这让大家意识到灾难的现实。”气候变化加剧了导致这种强烈风暴的条件，海伦成为自然灾害日益严重的一个明确警示。

危机中的社区支持

尽管风暴造成了破坏，但善良的行为正在涌现。社区团结起来，相互支持，个人分享资源，关心邻居。在黑暗中，韧性精神闪耀着光芒，人们团结一致，帮助重建失去的一切。

随着海伦现在转变为后热带气旋，它仍然带来风险，悬停在田纳西州的谷地上。恢复工作才刚刚开始，对于许多人来说，未来的道路将是漫长而艰难的。