马斯克捐赠4400万美元支持特朗普的竞选

据报道，埃隆·马斯克在10月的上半月向他支持唐纳德·特朗普的政治行动委员会“美国PAC”捐赠了约4400万美元，联邦披露文件周四公布。此次捐款是在此前报告马斯克在7月至9月期间向该团体捐赠约7500万美元之后作出的。

据报道，埃隆·马斯克在10月的上半月向他支持唐纳德·特朗普的政治行动委员会“美国PAC”捐赠了约4400万美元，联邦披露文件周四公布。此次捐款是在此前报告马斯克在7月至9月期间向该团体捐赠约7500万美元之后作出的。

聚焦关键州的战略

美国PAC旨在动员关键摇摆州的选民，这些州可能决定即将到来的选举结果。该团体还披露，仅在10月的上半月就支出超过4700万美元，这反映出马斯克在提升特朗普可见度和选民接触方面的承诺。

超级PAC在选举中的角色

特朗普的竞选活动在很大程度上依赖外部组织进行选民接触，而马斯克的超级PAC在预计将与副总统卡马拉·哈里斯的紧密竞争中发挥重要作用。在一份单独的财务报告中，特朗普的竞选团队披露，10月初他们在广告上支出超过8800万美元，并在此期间新增筹集1600万美元，最终为最后的竞选推动保留了3600万美元。

马斯克加入巨额捐赠者行列

马斯克的巨额捐款将他置于一小群共和党巨额捐赠者之中，包括银行继承人提摩西·梅隆和赌场大亨米里亚姆·阿德尔森等著名人物。除了向美国PAC的捐赠外，马斯克还向另一保守派超级PAC——哨兵行动基金捐赠了230万美元。

法律问题浮出水面

作为其竞选策略的一部分，美国PAC向在线请愿的注册选民提供每日100万美元的抽奖。然而，司法部对此表示担忧，警告这些抽奖可能违反联邦选举法。请愿活动的合法性仍不确定，法律专家对马斯克的行为是否可能违反禁止选民登记支付的规定持不同看法。

争议中的获奖者公布

尽管司法部发出警告，马斯克仍在X上公开了两位请愿获奖者——一位来自密歇根州，另一位来自威斯康星州。美国PAC尚未对有关司法部关注的询问做出回应。

哈里斯的筹款超越特朗普

与马斯克为特朗普所做的努力形成对比，哈里斯的竞选活动在最近几个月的筹款和支出方面显著超过了特朗普。哈里斯在10月上半月筹集了9700万美元，并在广告上支出超过1.3亿美元，截至10月16日，手中保留了1.19亿美元。