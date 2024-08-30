PTA因隱私違規封鎖超過2,300個網站和180個移動應用程序

根據ARY新聞週五的報導，巴基斯坦電信管理局（PTA）因違反隱私法規，封鎖了超過2,300個網站和180個移動應用程序

根據ARY新聞週五的報導，巴基斯坦電信管理局（PTA）因違反隱私法規，封鎖了超過2,300個網站和180個移動應用程序。這一決定是在發現這些平台在未經用戶同意的情況下分發用戶的個人數據和身份信息之後做出的。

消息人士透露，PTA使用其網絡監控系統（WMS），該系統採用深度數據包檢測技術來在網關層面監管互聯網流量。消息人士補充說，PTA已經開始使用這一新系統封鎖非法內容。

據ARY新聞報導，此舉正值巴基斯坦互聯網服務中斷期間，原因是該國主要互聯網網關處安裝了互聯網防火牆，以監控和過濾流量。此外，PTA指出，海底電纜的故障也是導致該國最近互聯網中斷的原因之一。

作為回應，資深記者哈米德·米爾通過律師伊曼·馬扎里向伊斯蘭堡高等法院提交了一份請願書，對防火牆的安裝和互聯網的關閉提出異議。請願人稱，防火牆的安裝顯著降低了互聯網速度，對作為數字經濟支柱的年輕人產生了負面影響。

請願書進一步要求停止安裝防火牆，強調其對基本權利的潛在影響。請願書認為，此類措施應在徵詢相關利益方意見並確保保護基本權利後方可實施。請願人還呼籲，應將為謀生目的的互聯網接入視為憲法下的一項基本人權。此外，請願人還要求有關方面提供一份有關防火牆實施的詳細報告。