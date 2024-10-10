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X重返巴西：马斯克的平台在司法合规后恢复运营

社交媒体平台X在经历了一个多月的暂停后，因其所有者埃隆·马斯克与该国最高法院法官之间的法律冲突而在巴西恢复运营。

X重返巴西：马斯克的平台在司法合规后恢复运营

社交媒体平台X在经历了一个多月的暂停后，因其所有者埃隆·马斯克与该国最高法院法官之间的法律冲突而在巴西恢复运营。

暂停解除

在最高法院法官亚历山大·德·莫拉埃斯授权后，X于周三恢复了访问权限，解除的禁令是在8月30日实施的。这一暂停源于对言论自由和虚假信息等问题的长期争议。

用户反应

随着平台的回归，用户表达了他们的松了一口气。拥有超过700万粉丝的知名用户卢卡斯·多斯·圣托斯·孔索利在推特上发布：“推特复活了。”他分享了自己对X在使用该应用15年后遵守巴西法律的高兴。同样，法学生朱莉亚·巴赫里形容失去访问权限是“她经历过的最绝望的感觉之一”，强调了她对X获取新闻和自我表达的依赖。

法律要求的合规性

暂停是在马斯克对德·莫拉埃斯法官的批评之后发生的，他称其为威权主义者。最终，X遵循了法院的要求，包括封锁特定账户并在巴西任命法律代表。无法任命地方代表是导致暂停的一个关键因素。

更广泛的影响

技术人类学专家大卫·内默表示，这一解决方案传达了一个明确的信息：即使是最富有的人也要对地方法律负责。这种情况可能会影响与马斯克的公司打交道的其他国家，强调他并不高于法律审查。

政治与经济背景

巴西拥有庞大的在线用户群，是X最重要的市场之一，用户估计在2000万至4000万之间。该平台已声明其承诺为巴西用户提供访问，重申其在法律范围内支持言论自由。

用户动态变化

在暂停期间，一些用户转向了Meta的Threads和Bluesky等其他平台。随着X恢复运营，平台面临着恢复可能找到替代方案的用户的挑战。Bluesky最近报告称其用户基础为1060万，并在巴西持续增长。

未来展望

专家表示，X在巴西目前的地位比暂停前更为脆弱。该平台在马斯克的所有权下价值大幅下降，这使其在一个对广告收入至关重要的市场中的地位复杂化。

国际背景

巴西决定暂停X与许多国家对社交媒体平台实施禁令以维持控制的趋势一致，尤其是在威权政权下。然而，巴西的举措标志着民主国家对大型科技实体实施问责的独特案例。

经济考虑

分析人士认为，马斯克决定遵守巴西当局的要求，是受到失去数百万用户和相关广告收入的经济影响的驱动。尽管面临挑战，X仍然意识到在其最大的市场之一保持立足之地的重要性。

Filed under

X 重返巴西

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