加沙报告了25年来首例脊髓灰质炎病例，导致一名婴儿因2型脊髓灰质炎而瘫痪

一名10个月大的婴儿在加沙被2型脊髓灰质炎病毒麻痹，这标志着该地区25年来首次报告此类病例，世界卫生组织（WHO）于8月23日宣布。此病例引发了对广泛疫苗接种的紧急呼吁，以防止进一步的爆发。

虽然2型脊髓灰质炎病毒变体不比1型和3型更危险，但它是近期在疫苗接种覆盖率低的地区导致脊髓灰质炎爆发的主要原因。WHO已呼吁立即对加沙的所有婴儿进行疫苗接种，以遏制病毒的传播。

WHO的呼吁发生在以色列军队和巴勒斯坦武装组织哈马斯之间持续冲突的背景下，这严重影响了该地区的医疗系统。联合国机构呼吁在冲突中暂停七天的人道主义行动，以促进疫苗接种活动并防止病毒进一步传播。

联合国巴勒斯坦难民事务高级专员菲利普·拉扎里尼强调了情况的紧迫性。他在X上的一则帖子中说：“脊髓灰质炎不会区分巴勒斯坦儿童和以色列儿童。”他说：“推迟人道暂停将增加儿童间传播的风险。”

WHO总干事谭德塞确认，已经失去左下腿运动能力的婴儿目前情况稳定。为了应对此次疫情，WHO计划在加沙进行两轮疫苗接种活动，首轮从8月下旬开始，持续到2024年9月。

脊髓灰质炎是一种通过粪口途径传播的高度传染性病毒，可能导致严重的麻痹。最近，在受到冲突严重影响的德尔·阿拉赫和汗尤尼斯地区的污水中检测到了病毒痕迹，这些地区居住着许多被迫离开的巴勒斯坦人。

五岁以下的儿童特别容易感染脊髓灰质炎，这突显了迅速和全面的疫苗接种工作对于防止更多病例和保护加沙最年轻居民健康的关键需求。