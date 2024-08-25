新的直肠癌治疗方法提供了避免手术的机会，研究显示

种新型局部晚期直肠癌治疗的积极结果包括偶尔完全避免手术和降低复发的机会。根据乌普萨拉大学进行的详细研究，并在eClinicalMedicine上发表，这种方法是有益的。

新方法的有效性 “肿瘤更经常完全消失，从而增加了避免手术和保留正常直肠及直肠功能的机会。此外，转移的数量也减少了，”乌普萨拉大学肿瘤学教授、乌普萨拉大学医院高级顾问Bengt Glimelius说。

对患者和治疗的影响 直肠癌每年在瑞典影响约2,000人。其中三分之一有高复发风险。诊断时，通常会切除一部分肠道，这可能导致需要造口术或肠道控制问题。患者通常接受五周的放射治疗或放射治疗与化疗的组合，之后进行手术，通常还需进行最多六个月的额外化疗。

研究发现 乌普萨拉大学在日常医疗中进行的一项研究显示，如果所有放射治疗和化疗先行进行，而手术仅在必要时保留，则可以将避免手术切除部分肠道的机会翻倍。

“如果肿瘤在治疗过程中完全消失，则无需手术。这意味着直肠被保留，造口术和新直肠的需求被消除，”Glimelius说。大量医生、研究人员和研究护士参与了这项研究。患者数据来自瑞典结直肠癌登记处（SCRCR），包括461名患者。

与传统治疗的比较 局部晚期直肠癌传统上是通过放射治疗和化疗的组合进行治疗，随后进行手术和进一步化疗。四年前，一项随机研究表明，一种新方法——一周的放射治疗加上四个月多一点的化疗——导致更多肿瘤完全消失和更少的远处转移。尽管后来发现局部复发略有增加，但乌普萨拉是第一个采纳这种治疗方法的地区，尽管化疗期缩短为三个月。其他几个地区也效仿了这一做法。

结果确认 新研究确认了之前随机研究的结果，未观察到局部复发的增加。“在旧的治疗方法中，随机研究未能在14%的接受手术的患者中发现肿瘤。新的模型将这一数字翻倍至28%。新的瑞典研究得出了相同的结果，但在近五年的随访后局部复发率没有增加。证明实验治疗在日常医疗中也有效是重要的，”Glimelius补充说。