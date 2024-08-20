為什麼 ‘Mpox’ 被宣佈為全球緊急狀態？原因和症狀解釋

Mpox 再次被宣佈為全球衛生緊急事件，這是繼 2022 年之後，世界衛生組織（WHO）第二次發出這一最高級別的警報。該病毒正在非洲迅速蔓延，引發了其可能傳播到其他大陸的擔憂。

WHO 於週三的公告中強調，僅今年非洲就已報告了超過 14,000 例病例和 524 例死亡病例，超過了去年的數據。前一天，非洲疾病控制與預防中心（CDC）也宣佈 mpox 為公共衛生緊急事件。

什麼是 Mpox？

Mpox 是一種影響人類和動物的病毒感染。它屬於正痘病毒屬（Orthopoxvirus），這是一組引起類似痘樣疾病的病毒。該感染通常會在皮膚上形成帶有凸起腫塊或水泡的皮疹，這些水泡可能充滿液體或膿，然後結痂並癒合。Mpox 與已被根除的天花類似，與其他痘病毒如牛痘也相似。

該病最早於 1958 年在猴子中被發現，因此原名為“猴痘”（monkeypox）。首例人類病例於 1970 年在剛果民主共和國的一名九個月大的男孩身上報告。2022 年，WHO 建議將該病毒重新命名為“mpox”，以減少污名並降低其與猴子的關聯，因為該病毒也可以感染囓齒類動物和人類。

目前的情況非常嚴重，病毒在非洲迅速傳播，促使全球衛生當局採取行動以防止更大範圍的疫情爆發。

Mpox 是如何傳播的？

Mpox 病毒通過與感染者或感染動物的密切接觸傳播給人類。

從動物到人類的傳播通常通過咬傷、抓傷或直接接觸感染動物的血液、體液或傷口而發生。

人與人之間的傳播可以通過多種方式發生：

直接接觸感染者的皮膚病變、體液或呼吸道飛沫。

與感染者進行長時間面對面的互動。

接觸受病毒污染的物品如床上用品或衣物，雖然這種傳播方式較為罕見。

病毒可以通過破損的皮膚、呼吸道或粘膜（包括眼睛、鼻子和口腔）進入人體。

在全球衛生警報期間，瑞典已報告了非洲以外的首例 Mpox 病毒株。

Mpox 病毒株的症狀

Mpox 的常見症狀包括皮疹、發燒、喉嚨痛、頭痛、肌肉疼痛、背痛、疲勞和淋巴結腫大。該病通常伴有類似流感的症狀和膿皰病變。雖然通常較為溫和，但也可能致命。兒童、孕婦以及免疫系統較弱的人群，如 HIV 感染者，面臨更高的併發症風險。