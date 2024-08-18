星期一, 19 8 月, 2024

現在，您的舌頭可以以 98% 的準確率預測糖尿病和中風。新演算法說了什麼？

現在，您的舌頭可以以 98% 的準確率預測糖尿病和中風。新演算法說了什麼？

一種新的電腦演算法標誌著預測糖尿病和中風的突破。透過分析人類舌頭的顏色，演算法可以提供 98% 的準確結果。

該演算法由中部技術大學和南澳大利亞大學（UniSA）共同開發。此演算法可以檢測的病症包括糖尿病、中風、貧血、氣喘、肝臟和膽囊問題、COVID-19 以及其他血管和胃腸道疾病。

「舌頭的顏色、形狀和厚度可以揭示一系列健康狀況，」MTU 和南澳大學兼職副教授 Ali Al-Naji 說。

「通常，糖尿病患者的舌頭是黃的；癌症患者舌頭發紫，苔厚膩；急性中風患者會出現形狀異常的紅舌頭，」他補充道。

這項突破是透過一系列實驗實現的，使用 5,260 張圖像來訓練機器學習演算法來檢測舌頭顏色。

研究人員從中東兩家教學醫院收到了 60 張舌頭影像，代表了不同健康狀況的患者。人工智慧模型幾乎在所有情況下都將舌頭顏色與正確的疾病相匹配。

發表在《Technologies》上的論文描述了該系統如何分析舌頭顏色以提供即時診斷，證明人工智慧可以顯著推進醫療實踐。

Al-Naji 解釋說，人工智慧正在複製一種具有 2000 年歷史的傳統中醫技術，即利用舌頭的顏色、形狀和厚度來診斷健康問題。

例如，糖尿病患者的舌頭通常呈黃色，而癌症患者的舌頭呈紫色，苔厚膩。中風患者通常會出現異常形狀的紅舌。白色舌頭可能表示貧血，嚴重的 Covid-19 病例與深紅色舌頭有關，靛藍色或紫色舌頭表明血管或胃腸道問題或氣喘。

研究使用放置在距離患者 20 公分處的攝影機來捕捉舌頭顏色，成像系統即時預測健康狀況。

共同作者南澳大學教授 Javaan Chahl 指出，這項技術最終可以適用於智慧型手機，讓疾病篩檢變得更加容易。

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