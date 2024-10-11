‘哆啦A梦’的标志性配音演员大山信代逝世，享年90岁

大山信代，这位备受喜爱的日本动画角色《哆啦A梦》背后的标志性配音演员，已于90岁时去世，其经纪公司在周五确认了这一消息。大山信代因在《哆啦A梦》中的角色而闻名，她于9月29日因自然衰老引起的自然死亡去世。

大山信代，这位备受喜爱的日本动画角色《哆啦A梦》背后的标志性配音演员，已于90岁时去世，其经纪公司在周五确认了这一消息。大山信代因在《哆啦A梦》中的角色而闻名，她于9月29日因自然衰老引起的自然死亡去世。

标志性声音背后的生活

大山信代的去世标志着《哆啦A梦》电视节目粉丝们时代的结束，该节目自1979年至2005年间播放。她为主人公——来自未来的蓝白色机器人猫“哆啦A梦”配音，帮助小男孩野比大雄。作为日本最受喜爱的动画之一，哆啦A梦与大山信代的声音紧密相连，使她成为动漫界最具代表性的声音之一。

《哆啦A梦》不仅仅是一部动画，还包括了多部电影、视频游戏和漫画，已成为全球现象，尤其是在亚洲，香港、越南等地拥有大量粉丝。大山信代作为哆啦A梦的配音演员，在其巨大成功中发挥了重要作用。

早期事业和成名之路

在成为《哆啦A梦》的配音之前，大山信代已经在娱乐圈中建立了自己的地位。她曾是NHK木偶剧《布夫乌》中的一员，该节目自1960年至1967年播出。然而，正是她在《哆啦A梦》中的配音才为她带来了全球性的名声和认可。

1979年版的《哆啦A梦》与她的声音密切相关，因此常被称为“大山版”，以区别于其他版本的《哆啦A梦》。她赋予哆啦A梦的生命力深深触动了观众，成为了许多家庭代代相传的亲切记忆。

粉丝和同事们的悼念

大山信代去世的消息在社交媒体上引发了大量悼念，全球粉丝纷纷表达对这位曾陪伴他们成长的声音演员的怀念。许多人怀着深情回忆她的贡献，感慨她多年来带给他们的欢乐与怀旧情感。

“信代女士…她从我职业生涯的开始就一直支持我。感谢她多年来的辛勤工作，我深感感激。”声优井上和彦在推特上写道。他是《火影忍者》中卡卡西的配音演员，也因在《JOJO的奇妙冒险》和《鬼灭之刃》中的出色表现而闻名。井上和彦对大山信代在业界留下的深远影响表示由衷敬意。

粉丝们也纷纷在社交平台上发出感人的留言。一位粉丝写道：“每当我想到《哆啦A梦》，我脑海中就会想起大山信代的声音。”另一位粉丝写道：“《哆啦A梦》，我从记事起就喜欢你，谢谢大山信代。”

失去了一位偶像

大山信代的去世发生在不久前，配音《哆啦A梦》中野比大雄的声优小原乃梨子去世之后。这个时间节点更加强化了《哆啦A梦》粉丝的失落感，他们如今要悼念两位重要声音演员的离世。

在最后的告别中，大山信代的经纪公司发布声明，表示感谢她在生命中所获得的善意。公司还为延迟发布去世消息表示歉意，并确认举行了仅限家人参加的私人葬礼。

大山信代对动漫世界的贡献以及她在将《哆啦A梦》打造成家庭名字方面的作用，将继续被全球各代粉丝珍惜。