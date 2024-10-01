由於航空公司未能提供輪椅，英國殘障記者在飛機上爬行

在一次令人震驚的事件中，一名殘疾英國記者被迫爬過波蘭航空公司一架航班的機艙地板，因為該航空公司不提供機上輪椅。

在一次令人震驚的事件中，一名殘疾英國記者被迫爬過波蘭航空公司一架航班的機艙地板，因為該航空公司不提供機上輪椅。

弗蘭克·加德納 (Frank Gardner) 是一位經驗豐富的 BBC 記者，2004 年在中東報道時失去了雙腿，從華沙返回時也遇到了這種令人痛苦的情況。

後來，加德納在 X 機場講述了這一事件，解釋說他在飛行過程中必須使用洗手間，但機組人員告訴他機上沒有輪椅。這讓他別無選擇，只能爬向廁所。

最後，他說：「現在是 2024 年了，我只能在這架波蘭航空航班的地板上爬行，因為『我們沒有機上輪椅』。這是航空公司的政策。

但是，儘管加德納感到沮喪，但他承認機組人員在這種情況下提供了幫助並表示歉意，並強調問題在於航空公司本身。 「公平地說，機組人員已經盡力了。這不是他們的錯，但在他們實現服務現代化之前，我不會再乘坐很多航班了，」弗蘭克說。

網友反應如何？

社交媒體用戶對加德納的處境表示同情，其中一位評論道：“令人震驚——現在是航空公司被要求在國際機場提供機上輪椅的時候了。”

另一位回應類似觀點的人表示：「這對任何人來說都是艱難且有辱人格的。感謝您多年來對中東問題的富有洞察力的評論；我很佩服你的韌性。

截至目前，LOT波蘭航空尚未對事件做出正式回應。但是，加德納的經歷現在引發了關於航空業殘疾乘客待遇的討論。