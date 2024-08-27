英國女子成為102歲高齡跳傘者，成為英國最年長的跳傘者，震驚網絡

證明了“年齡只是一個數字”這句話的真實性，一位名叫曼內特·貝利的英國婦女最近成為了該國年齡最大的跳傘者，年齡達到102歲。

證明了“年齡只是一個數字”這句話的真實性，一位名叫曼內特·貝利的英國婦女最近成為了該國年齡最大的跳傘者，年齡達到102歲。

在她102歲生日那天，她在貝克爾斯飛行場組織的跳傘活動中，從7000英尺的高空勇敢一躍。

根據《每日郵報》分享的視頻顯示，貝利與她的教練一起跳傘，鏡頭捕捉到她下落時壯麗的藍天和全景，並順利著陸。後來，她形容這次經歷為“美妙”。

在分享視頻時，《每日郵報》寫道：“一位102歲的女士通過從一架小飛機上跳下來慶祝她的生日。曼內特·貝利完成了7000英尺的跳躍後，成為了英國年齡最大的跳傘者。”

隨後，該視頻迅速在社交媒體上獲得關注，用戶們讚揚了貝利的勇氣，有人說：“哇，我真為她感到高興。我真的沒有這樣的勇氣。”

另一位用戶表達了相似的感受，他說：“我只有她年齡的一半，看著這個視頻我都覺得骨頭在嘎吱作響！為她感到高興。”

隨後，第三位用戶讚揚她在這個年齡仍能實現夢想，他說：“非常勇敢。在這個年齡能夠實現你的夢想，真是太棒了。”

在BBC薩福克廣播電台回顧她的經歷時，貝利說：“這有點可怕。我必須承認，我閉緊了雙眼。我只是希望其他年齡在80和90歲左右的人不要放棄任何事情。繼續前進。我很幸運能夠保持健康，所以我必須利用這一點，這就是實際情況。”