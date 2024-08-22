超自然現象調查員稱英國最臭名昭著的「鬧鬼娃娃」襲擊了 17 名男子

一個可怕的現像出現了，證明了那句話的真實性：“地獄沒有比女人的蔑視更憤怒的了。”最近，一個據說藏有被拋棄的新娘伊麗莎白的靈魂的古董娃娃，成為南約克郡羅瑟勒姆鬧鬼博物館各種超自然事件的焦點。

據報道，這個被稱為世界上「最鬧鬼」的玩偶襲擊了至少 17 名男子，其中一些男子身體受傷。據《紐約郵報》報道。

但是，問題是，超自然現象調查員兼博物館老闆李·斯蒂爾是如何知道這個娃娃的？好吧，答案就在於網上購物。

斯蒂爾在得知這個娃娃對男性有敵意後，在 eBay 上以 866 英鎊的價格買下了它。在博物館的「新娘娃娃室」進行調查時，斯蒂爾感到脖子上有灼熱感，後來發現目擊者聲稱他的背上有五角星形狀的划痕。

後來，斯蒂爾告訴媒體，“這個娃娃似乎對男人懷有仇恨……我已經有超過15個人來找我，說他們被抓傷了。”它總是攻擊男性，從不攻擊女性。

鬧鬼娃娃的令人不安的行為

令人震驚的是，該娃娃的行為不僅限於令人不安的行為，根據斯蒂爾的說法，該娃娃還引發火災警報，在房間內移動物體，並導致視頻記錄中的電子停電。

在一次超自然現象調查中，據稱一個香水瓶被扔到了房間的另一邊，“新娘”和“鬧鬼”的字樣神秘地出現在鏡頭上。

除了李史蒂爾之外，另一位超自然現象調查員喬恩保羅肯尼也對這個娃娃有過類似的怪異經歷。在博物館的 TikTok 直播中，何先生報告說，他感覺自己的襯衫被拉扯，好像有人從後面抓住了他，儘管他獨自一人在房間裡，只有他的女朋友和娃娃。