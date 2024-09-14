Hotels.com 好訂網揭示了全球酒店中最容易被遺忘的項目和不尋常的要求

Hotels.com，作為全球領先的酒店預訂平台，公佈了其年度酒店客房見解報告，揭示了客人經常遺忘的物品以及住宿期間提出的最奇特要求。該報告基於來自全球 400 多家酒店的數據，提供了對旅行者奇怪習慣的迷人洞察。

最常被遺忘的物品

根據報告，酒店客人在住宿期間經常忘記重要物品。最常被遺棄的物品包括手機充電器、髒衣服、電源適配器、化妝品和洗漱用品。令人驚訝的是，約有 10% 的受訪酒店表示曾發現客人遺留的假牙，這凸顯了在匆忙退房時常被忽視的個人物品。

最奇怪的遺留物品

雖然像充電器和髒衣服這樣的日常物品很容易被遺忘，但有些客人遺留了更加非凡的物品。報告詳細列舉了一些非尋常的發現，包括勞力士手錶、價值 600 萬美元（約 5 億盧比）的奢華時鐘、愛馬仕 Birkin 包包、豪車的鑰匙和文件、車胎、訂婚戒指、一顆牙齒、兩條完整的腿部石膏、現金堆、寵物蜥蜴，甚至還有一隻小雞。幸運的是，蜥蜴和小雞都安全歸還給了各自的主人，為這些奇特的發現畫上了完美句號。

奇特的客房服務請求

除了遺留物品之外，酒店客房見解報告還強調了一些客人提出的最奇特的客房服務請求。突出的請求包括：為孩子準備用依雲水泡的浴缸，為寵物定制的過敏菜單，烤焦的吐司，魚子醬熱狗，新鮮的山羊奶，四磅香蕉，以及一個要求與員工擊掌以確認訂單已接收的獨特請求。這些離譜的要求反映了全球酒店客人多樣化且有時古怪的需求。

獨特的酒店禮遇：你未曾知道的隱藏設施

該報告還強調了全球酒店提供的獨特禮遇，揭示了超越標準設施的體驗。這些隱藏的珍寶為客戶體驗增添了更多奢華和個性化，迎合了那些在入住期間尋求特別體驗的客人。