Hotels.com 好訂網揭示了全球酒店中最容易被遺忘的項目和不尋常的要求

Hotels.com，作為全球領先的酒店預訂平台，公佈了其年度酒店客房見解報告，揭示了客人經常遺忘的物品以及住宿期間提出的最奇特要求。該報告基於來自全球 400 多家酒店的數據，提供了對旅行者奇怪習慣的迷人洞察。
最常被遺忘的物品
根據報告，酒店客人在住宿期間經常忘記重要物品。最常被遺棄的物品包括手機充電器、髒衣服、電源適配器、化妝品和洗漱用品。令人驚訝的是，約有 10% 的受訪酒店表示曾發現客人遺留的假牙，這凸顯了在匆忙退房時常被忽視的個人物品。
最奇怪的遺留物品
雖然像充電器和髒衣服這樣的日常物品很容易被遺忘，但有些客人遺留了更加非凡的物品。報告詳細列舉了一些非尋常的發現，包括勞力士手錶、價值 600 萬美元（約 5 億盧比）的奢華時鐘、愛馬仕 Birkin 包包、豪車的鑰匙和文件、車胎、訂婚戒指、一顆牙齒、兩條完整的腿部石膏、現金堆、寵物蜥蜴，甚至還有一隻小雞。幸運的是，蜥蜴和小雞都安全歸還給了各自的主人，為這些奇特的發現畫上了完美句號。
奇特的客房服務請求
除了遺留物品之外，酒店客房見解報告還強調了一些客人提出的最奇特的客房服務請求。突出的請求包括：為孩子準備用依雲水泡的浴缸，為寵物定制的過敏菜單，烤焦的吐司，魚子醬熱狗，新鮮的山羊奶，四磅香蕉，以及一個要求與員工擊掌以確認訂單已接收的獨特請求。這些離譜的要求反映了全球酒店客人多樣化且有時古怪的需求。
獨特的酒店禮遇：你未曾知道的隱藏設施
該報告還強調了全球酒店提供的獨特禮遇，揭示了超越標準設施的體驗。這些隱藏的珍寶為客戶體驗增添了更多奢華和個性化，迎合了那些在入住期間尋求特別體驗的客人。
- 在東京穿越歷史：在東京的新大谷酒店，客人可以漫步於擁有 400 年歷史的日式花園，在城市的中心感受歷史與自然的融合。
- 在奧斯汀享受音樂之旅：奧斯汀四季酒店提供房內吉他管家服務，讓客人可以在住宿期間享受使用高級吉他的獨特音樂體驗。
- 在波特蘭寵愛寵物：波特蘭的哨兵酒店為動物愛好者提供 VIP（非常重要的寵物）服務，該服務包括頂級美容師以及為壓力大的寵物提供的寵物針灸師。
- 在倫敦的私人博物館之旅：倫敦的蒙塔古花園酒店為客人提供大英博物館的專屬私人導覽，這是一種獨一無二的個性化文化體驗。
- 在普羅旺斯品味葡萄酒：對於葡萄酒愛好者來說，Villa Gallici Hotel & Spa 提供私人酒窖的定制葡萄酒品嚐體驗，讓客人能夠在親密的環境中品味精緻的葡萄酒。