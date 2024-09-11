亞馬遜計劃在英國投資80億英鎊，創造數千個就業機會並提振經濟

亞馬遜的宣布是新當選的工黨政府的重大勝利，該政府將經濟成長作為其「重建」國家議程的一部分。

美國科技巨頭亞馬遜宣布計劃在未來五年內在英國投資80億英鎊（約87,000億盧比），主要通過其網絡服務部門Amazon Web Services（AWS）。這筆巨額投資預計將創造數千個就業機會，並顯著促進英國經濟。

投資將重點放在建設、運營和維護英國的數據中心，這可能每年為該國的國內生產總值（GDP）貢獻140億英鎊，並在整個供應鏈中支持超過14,000個就業機會。亞馬遜的公告對新上任的工黨政府來說是一個重大勝利，該政府將經濟增長作為其“重建”國家的議程的一部分。

英國財政大臣瑞秋·里夫斯稱這項投資是經濟復甦的象徵，表示：“這筆80億英鎊的投資標誌著經濟復甦的開始，顯示出英國是一個適合做生意的地方。”她強調了政府致力於創造就業機會並釋放投資以改善國家的決心。

Amazon Web Services正在擴大其在英國的業務，以應對對雲計算服務（如服務器空間）不斷增長的需求。目前，AWS為一系列英國公司和政府機構提供服務，包括EasyJet、NatWest和Sainsbury’s。

AWS副總裁兼歐洲、中東及非洲董事總經理Tanuja Randery表示，未來幾年將是英國數字和經濟未來的“關鍵時刻”。她強調，AWS的擴展將幫助英國各地的企業採用先進技術，如雲計算和人工智能（AI），以推動創新、提升生產力並在全球競爭。

亞馬遜最近在其他歐洲國家（包括德國、西班牙和法國）的投資，顯示了公司在該地區擴展其雲計算業務的決心。此擴展正值歐盟內部就創建“歐洲主權雲”進行討論，該雲旨在減少對美國科技巨頭在數據存儲和處理方面的依賴。

目前，亞馬遜在英國的100多個地點僱傭了75,000名員工，並在2010年至2022年間在該國投資了560億英鎊。上個月，該公司報告稱，由於其雲和AI服務的增長，季度利潤翻倍，其中AWS的收入在第二季度增長了19%，達到263億美元（約2.2萬億盧比）。