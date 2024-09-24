Home
Explore
Settings

Settings

×

Reading Mode

Adjust the reading mode to suit your reading needs.

Font Size

Fix the font size to suit your reading preferences

Language

Select the language of your choice. NewsX reports are available in 11 global languages.
Select Language
星期二, 24 9 月, 2024
Live Tv

個隸屬於 Flipkart 的公司

個隸屬於 Flipkart 的公司，宣布將於2024年9月26日至10月4日舉辦其備受期待的年終旅行促銷活動

個隸屬於 Flipkart 的公司

清旅（Cleartrip），一個隸屬於 Flipkart 的公司，宣布將於2024年9月26日至10月4日舉辦其備受期待的年終旅行促銷活動——「大億萬日」（The Big Billion Days，TBBD）。今年，清旅旨在為印度的節慶旅行設定新標準，提供優惠的航班、酒店、巴士和度假套餐，讓顧客能夠逃離日常生活，展開急需的假期。

隨著消費者的優先事項轉向重視體驗而非物質購買，旅行已成為節慶慶祝活動的核心部分。「大億萬日」正好符合這一日益增長的趨勢，提供以價值為驅動的旅行優惠，使完美的節慶逃亡變得既可行又負擔得起。

在這個場合，清旅首席業務與增長官 Anuj Rathi 表示：「我們正在見證印度消費主義的深刻轉變，旅行正是這一變革的核心。在清旅，我們正引領潮流，通過建立一個整合生態系統，將航空公司、酒店和主要旅行合作夥伴連接起來，成為一站式的旅行目的地。」

他補充道：「擁有1.2億休閒旅行者和2700萬出境旅行者，印度對國際旅行的需求比以往任何時候都要強烈。為此，清旅精心策劃了一系列獨特的長途目的地，幫助用戶提升他們的旅行體驗至奢華水平。通過與航空公司和酒店鏈的戰略夥伴關係，我們將這些精心策劃的高端體驗變得不僅是理想可及，而且價格實惠。」

必讀：指數突破85,000點，尼夫蒂創下新高

清旅為「大億萬日」推出了這些特別策劃的優惠，幫助顧客避免在預訂日期臨近時的價格飆升：

  • 5星酒店起價2499盧比
  • 酒店最低40%折扣（閃購 – 每天晚上7點至9點）
  • 國際目的地起價5999盧比
  • 來自印度航空、英國航空、漢莎航空、阿提哈德等的特別票價，針對倫敦、澳大利亞和慕尼黑等長途目的地
  • 國內目的地起價999盧比
  • 孩子免費乘坐 – 1名12歲以下兒童的家庭可選擇此優惠（閃購 – 限時且視供應而定）
  • 國際假期套餐每人起價9999盧比，適用於巴厘島、迪拜、馬爾地夫和泰國等目的地
  • 巴士預訂最高可享30%折扣
  • Flipkart 和 Myntra 用戶可享額外高達15%的折扣，並可在酒店上使用其他折扣；航班取消費用僅為1盧比，還可通過超級硬幣（Supercoins）獲得額外高達1500盧比的折扣。

清旅持續以客戶為中心的創新來重新定義旅行。公司的最新產品「清旅商務」和「巴士通行證」突顯了其提升旅行體驗的承諾，提供獨特的好處和無與倫比的便利。自2023年推出以來，公司在巴士類別上實現了150%的顯著增長。

Filed under

個隸屬於 Flipkart 的公司

Also Read

俄罗斯宇航员在国际空间站创下纪录后返回地球

俄罗斯宇航员在国际空间站创下纪...

東突厥斯坦政府因維吾爾族問題譴責巴中聯盟

東突厥斯坦政府因維吾爾族問題譴...

為什麼金卡戴珊（Kim Kardashian）在 Netflix 影集強烈反對下探望監獄中的梅南德斯兄弟？

為什麼金卡戴珊（Kim Kar...

以色列調查哈馬斯領導人葉海亞·辛瓦爾在最近的空襲中可能被殺的情況

以色列調查哈馬斯領導人葉海亞·...

體外受精率飆升；低收入者受影響最深

體外受精率飆升；低收入者受影響...

Entertainment

為什麼金卡戴珊（Kim Kardashian）在 Netflix 影集強烈反對下探望監獄中的梅南德斯兄弟？

為什麼金卡戴珊（Kim Kar

在粉絲試圖拍攝夏奇拉的裙子下面後,夏奇拉衝下舞台,辛格的反應迅速走紅

在粉絲試圖拍攝夏奇拉的裙子下面

毒液是否與蜘蛛人聯手對抗《蜘蛛人 4》中這個強大的漫威反派？

毒液是否與蜘蛛人聯手對抗《蜘蛛

伊恩·麥凱倫爵士（Sir Ian McKellen）在配音已故女王伊麗莎白二世 ‘Mad’ 和 ‘Rude’ 後要求恢復爵士頭銜

伊恩·麥凱倫爵士（Sir Ia

BLACKPINK的Jennie对冒充者声称是她父亲提起法律行动

BLACKPINK的Jenni

Lifestyle

酒窩機真的有用嗎？有影響力的人轉向假酒窩以獲得完美的微笑

酒窩機真的有用嗎？有影響力的人

你喜歡嘗試美容測試儀嗎？發現皮膚過敏的主要原因

你喜歡嘗試美容測試儀嗎？發現皮

什麼是放牧桌？新趨勢透過巧妙的互動餐飲改變活動餐飲

什麼是放牧桌？新趨勢透過巧妙的

疯狂坚果：为什么核桃在全球赢得了青睐 以及你需要了解的风险

疯狂坚果：为什么核桃在全球赢得

你是個狂看劇集的人嗎？找到那些啟發你最愛電影和電視節目的真實場所。

你是個狂看劇集的人嗎？找到那些

mail logo

訂閱以接收當天的頭條新聞直接從 NewsX 發送到您的收件匣