個隸屬於 Flipkart 的公司

清旅（Cleartrip），一個隸屬於 Flipkart 的公司，宣布將於2024年9月26日至10月4日舉辦其備受期待的年終旅行促銷活動——「大億萬日」（The Big Billion Days，TBBD）。今年，清旅旨在為印度的節慶旅行設定新標準，提供優惠的航班、酒店、巴士和度假套餐，讓顧客能夠逃離日常生活，展開急需的假期。

隨著消費者的優先事項轉向重視體驗而非物質購買，旅行已成為節慶慶祝活動的核心部分。「大億萬日」正好符合這一日益增長的趨勢，提供以價值為驅動的旅行優惠，使完美的節慶逃亡變得既可行又負擔得起。

在這個場合，清旅首席業務與增長官 Anuj Rathi 表示：「我們正在見證印度消費主義的深刻轉變，旅行正是這一變革的核心。在清旅，我們正引領潮流，通過建立一個整合生態系統，將航空公司、酒店和主要旅行合作夥伴連接起來，成為一站式的旅行目的地。」

他補充道：「擁有1.2億休閒旅行者和2700萬出境旅行者，印度對國際旅行的需求比以往任何時候都要強烈。為此，清旅精心策劃了一系列獨特的長途目的地，幫助用戶提升他們的旅行體驗至奢華水平。通過與航空公司和酒店鏈的戰略夥伴關係，我們將這些精心策劃的高端體驗變得不僅是理想可及，而且價格實惠。」

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清旅為「大億萬日」推出了這些特別策劃的優惠，幫助顧客避免在預訂日期臨近時的價格飆升：

5星酒店起價2499盧比

酒店最低40%折扣（閃購 – 每天晚上7點至9點）

國際目的地起價5999盧比

來自印度航空、英國航空、漢莎航空、阿提哈德等的特別票價，針對倫敦、澳大利亞和慕尼黑等長途目的地

國內目的地起價999盧比

孩子免費乘坐 – 1名12歲以下兒童的家庭可選擇此優惠（閃購 – 限時且視供應而定）

國際假期套餐每人起價9999盧比，適用於巴厘島、迪拜、馬爾地夫和泰國等目的地

巴士預訂最高可享30%折扣

Flipkart 和 Myntra 用戶可享額外高達15%的折扣，並可在酒店上使用其他折扣；航班取消費用僅為1盧比，還可通過超級硬幣（Supercoins）獲得額外高達1500盧比的折扣。

清旅持續以客戶為中心的創新來重新定義旅行。公司的最新產品「清旅商務」和「巴士通行證」突顯了其提升旅行體驗的承諾，提供獨特的好處和無與倫比的便利。自2023年推出以來，公司在巴士類別上實現了150%的顯著增長。